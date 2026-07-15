300 тонн овощей собрали фермеры Атырауской области

В этом году в Махамбетском районе Атырауской области сельскохозяйственными культурами засеяно 4785,9 гектара земли. На сегодняшний день фермеры уже собрали более 300 тонн овощей и свыше 100 тонн бахчевых культур. Уборочные работы продлятся до ноября.

Как сообщает Региональная служба коммуникаций, в рамках государственной поддержки фермерам предоставляется льготное дизельное топливо, минеральные удобрения и субсидии, поэтапно модернизируется ирригационная инфраструктура. Собранная продукция сначала поступает на местный рынок, а в дальнейшем будет направлена на обеспечение жителей области качественными и доступными овощами и бахчевыми культурами.