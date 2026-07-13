Паромщики Абайской области просят государство срочно поддержать отрасль

В Казахстане на реке Иртыш действуют десятки паромов. 4 из них - в акватории Абайской области. Каждый паром до сих пор остаётся востребованной переправой и напоминанием о мосте, которого ждут в районах. Владельцы паромов заявляют о необходимости субсидирования перевозок, поскольку этот транспорт нуждается в ремонте, и в случае нехватки финансирования может встать на прикол. В худшем случае они рискуют быть проданными за пределы области. И тогда жителям придётся преодолевать сотни километров через Семей, а целая область останется без альтернативной переправы.

Паромщик - профессия редкая. В Абайской области меньше 10 человек связывают между собой берега Иртыша. Один из них - Михаил Лебедев. Живёт и работает в селе Муздыбай в 22 километрах от Семея. Он один из тех, на ком держится крестьянское хозяйство «Муздыбай». Работает паромщиком, фрегатчиком, управляет тракторами и дождевальными машинами.

Фото Альбина Халел

А недавно Президент Казахстана вручил ему почётную медаль «За трудовое отличие» - «Ерен еңбегі үшін». Но об этом мы узнали от его руководителя. Скромный Михаил рассказывает только о любимой работе и прелестях жизни на селе.

Он самоучка. Управляет паромом - с буксирного катера или с этой вышки, которая возвышается над переправой. Внутри мониторы, рычаги и пульт.

Он перевозит технику, урожай, домашний скот. Иногда обращаются жители прибрежных посёлков, которым нужно попасть на противоположный берег. На автомобиле дорога через Семей занимает не меньше двух часов. Паром переправляет за 6 минут.

Фото Альбина Халел

«Во время пожара 2023 года я перевозил участковых полицейских и волонтёров, которые хотели помочь в тушении. А в основном переправляю урожай и технику крестьянского хозяйства. Иногда к нашему директору обращаются местные жители, и мы перевозим их бесплатно. Паром вмещает два Камаза с прицепами по 20 метров длиной. Однажды я перевёз на пароме больше 150 лошадей. Основной сезон переправы через Иртыш начинается в период сбора урожая», - поведал нам паромщик Михаил Лебедев.

Этот паром расположен выше Семея по Иртышу и обслуживает крестьянское хозяйство «Муздыбай», которое возделывает земли Приреченского и Озёрского сельских округов Жанасемейского района, расположенного на двух берегах Иртыша. Паром помогает хозяйству сэкономить время и деньги.

Руководитель КХ Талгат Баймуринов организовал паромное сообщение 10 лет назад. Для этого он выкупил сохранившиеся металлоконструкции, которые ранее были частью понтонного моста в Семее, и соединяли левый берег с островом Бейбитшилик. То есть переправа сменила форму и адрес, сохранив своё предназначение.

Фото Альбина Халел

Паром передвигается по водной глади при помощи катера-толкача, который буксирует его со скоростью 15-20 километров в час. Берега встречают плавучую площадку апарелями – это специально оборудованные причалы с гидрозахватами, которые состыковываются с паромом. По техническим характеристикам паром может перевозить около 100 тонн груза.

По личному опыту Талгата Баймуринова, паромы значительно экономят ресурсы сельчан, и особенно крестьян, занимающихся животноводством и растениеводством.

Перевозка урожая наземным транспортом через Семей занимает полдня. Пробки значительно замедляют движение. К тому же большегрузам приходится ехать по объездным шоссе из-за ограничений движения по центральным городским дорогам.

«Паром - это стратегический объект. Их экономическая целесообразность высока. Представляете, как экономит фермер, если пользуется паромом. Например, для того, чтобы переправить 100 голов скота на другой берег, необходимо нанять пять грузовых машин и заплатить водителям за транспортировку. При этом крупный рогатый скот не так просто загрузить, они бодают, лягают друг друга, поэтому травматизм почти неизбежен. В случае с паромом всё намного проще: скот своим ходом идёт до берега, размещается на пароме и за несколько минут оказывается на другом берегу, целый и невредимый, без травм и стресса. А это очень важно», - привёл пример Талгат Баймуринов.

На левом берегу Иртыша, в районе села Чекоман строится современный мясокомбинат. Поэтому актуальность паромов растёт.

Фото Альбина Халел

В области Абай на реке Иртыш зарегистрировано 4 буксирных переправы. Паром в селе Муздыбай находится выше Семея по течению реки Иртыш. Три функционируют ниже Семея и занимаются коммерческими перевозками. Они расположены близ сёл Чаган, Бодене и города Курчатов в левобережье.

У паромщиков есть две основные проблемы. Первая – природная: сильный ветер, который нужно укрощать на ходу. Вторая – техническая: отсутствие запасных частей. Вся техника, буксирующая паромы, как правило, старая. Запчасти для них уже не производят. Приходится заказывать в других городах и странах. Некоторые детали изготавливают на станках.

По мнению владельцев паромов, из-за отсутствия мостов в районах их переправы являются важным элементом транспортной системы, от которых зависит благосостояние сельских жителей.

Так сложилось, что Жанасемейский и Бескарагайский районы Абайской области рассредоточены на двух берегах Иртыша и на большом удалении от Семея.

Жители этих сёл мечтают о строительстве нескольких мостов, которые могли бы разгрузить городские переправы и стать важной связующей артерией между деревнями и районами. Но из-за дороговизны таких переправ, паромы остаются единственной возможностью сократить расстояние и время. Учитывая сезонный характер паромного сообщения и невысокую грузоподъёмность, многим людям всё же приходятся ехать через Семей.

Например, село Бодене расположено в левобережье Бескарагайского района. Его жители вынуждены делать крюк через Семей, чтобы попасть в свой районный центр Бескарагай. А это почти 200 км пути и несколько часов времени. Люди едут за ветеринарными справками, на приём к врачу, в ЦОН, решать имущественные и другие вопросы.

Также из-за отсутствия моста жители Бескарагайского района, который расположен через реку от угольного разреза, вынуждены покупать твёрдое топливо по завышенной цене. Доставка обходится очень дорого, и не все могут его себе позволить. Многим выгоднее переправить грузовик с углём на пароме. Если собственный автомобиль.

Фото Альбина Халел.

Куат Смаканов – «современный Кулибин» из Семея. Он много лет работает специалистом по кузовным работам, опытный автослесарь. Три года в свободное от работы время самостоятельно собирал паром при помощи сварки. Пять лет назад спустил его на воду.

Его переправа работает шесть месяцев в году – с мая по декабрь. За эти месяцы он успевал помочь людям с доставкой сена, угля, кормов, дров и многих других грузов. Стоимость перевозки одной легковой машины – около 3 тысяч тенге, гружёных большегрузов - до 15 тысяч тенге.

Фото Куата Смаканова

Недавно он продал своё плавучее детище земляку, паром остался в Бескарагайском районе. Говорит, что иногда можно просидеть на берегу весь день, ничего не заработав, а порой перевозки не останавливаются ни на минуту. Людей паромщик перевозит бесплатно. Зарабатывают лишь на переправе автомобилей и грузов.

«Надо с 7 часов утра до 21 часа быть около Иртыша всё лето. Иногда сидишь впустую. А зарплату паромщику нужно платить, нужны деньги и на солярку. Зимой – покраска, ремонт парома и катера», - говорит Куат Смаканов.

Решить проблему могли бы государственное субсидирование паромного сообщения. Предприниматели подсчитали, что до миллиона тенге в месяц на содержание одного парома могло бы облегчить финансовую нагрузку, повысить надёжность, и снизить цены на переправу для населения.

фото Куата Смаканова.

Куат Смаканов вспоминает, как во время степных пожаров в Курчатове он несколько дней подряд без перерыва бесплатно переправлял через Иртыш спецслужбы. Ему за это ничего не заплатили. Он не просил, акимат не предлагал.

Если учесть, что паромы работают около пяти месяцев в году, то годовой бюджет на субсидии составил бы до 20 миллионов тенге в год на все четыре переправы.

Талгат Баймуринов считает, что для государства здесь есть своя выгода.

«Государство может заключить меморандум с владельцами паромов с условием не продавать их за пределы области, либо оставить приоритет покупки за областью Абай. Также можно оговорить условия бесплатной перевозки спецслужб, например, врачей скорой помощи, полицейских, ветеринаров, которые довольно часто обращаются к услугам паромов. Но самое главное - сохранить эти паромы в области», - поделился своим видением предприниматель и депутат Талгат Баймуринов.

С соответствующим предложением в областной акимат обращались и коллеги нашего собеседника. Так, народный избранник Кайрат Смагулов указал свои доводы в письме. По его словам, в соответствии с Законом «О внутреннем водном транспорте» приказом и. о. Министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 154 утверждены правила субсидирования убытков перевозок, связанных с осуществлением пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, из местного бюджета. Но по факту в области Абай паромы не субсидируют.

«К сожалению, состояние паромов и буксировочных катеров не в полной мере соответствует безопасному движению. Затраты на ремонт не покрываются за счёт оплаты на проезд. Кроме того, берег реки ежемесячно меняется ввиду того, что Шульбинское водохранилище в зависимости от наполняемости последнего делает попуски воды. А это требует затрат на подготовку новых пирсов и подъездных путей к парому», - говорится в письме.

Фото Альбина Халел.

Правобережье реки Иртыш интенсивно вовлекается в хозяйственный оборот. Так например, фермеры Жетыжарского сельского округа Бескарагайского района вынуждены осуществлять доставку выращенной продукции в Семей для отгрузки железно-дорожным транспортом. При этом ж/д тупики Курчатова расположены от сельского округа всего на расстоянии 20 км, но на другом берегу реки Иртыш.

«Только по этому примеру видно, что решение вопроса по субсидированию паромной переправы будет способствовать укреплению экспортной составляющей республики», - говорит депутат. - Также хочу отметить, что в поселке Шакоман в левобережье реки Иртыш вблизи от Семея строится мясокомбинат, заполнение которого потребует интенсивного использования паромных переправ, так как на правом берегу реки больше возможностей для откорма скота и выращивания кормовых культур».

Учитывая, что в республике не так много крупных рек, на которых осуществляется паромная переправа, субсидирование последних не потребует значительных бюджетных расходов, считает заинтересованная сторона. Но при этом будет способствовать увеличению пассажиро- и грузопотока, что скажется на качестве жизни сельчан.