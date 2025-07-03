С 3 по 5 июля в Beeline Arena пройдет чемпионат Казахстана по қазақ күресі среди детей, передает BAQ.KZ.

В нем примут участие 300 юных спортсменов 2012–2013 годов рождения со всех регионов страны.

Соревнования организованы столичной Федерацией қазақ күресі при поддержке Ассоциации Qazaq kuresi. В течение двух дней участники будут бороться в 12 весовых категориях.

Главная цель турнира - выявить перспективных борцов, которые в будущем смогут представлять Казахстан на международной арене.

Генеральный директор Ассоциации Qazaq kuresi Дамир Бекбосынов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказал о подготовке к турниру.

"Мы утвердили соревнование за четыре месяца вперед в едином республиканском календаре спортивных мероприятий. Это основное квалификационное соревнование для детей. По его итогам будут определены лидирующие спортсмены, которые в перспективе могут попасть в состав национальных сборных", - отметил Бекбосынов.

По его словам, большую помощь в организации оказала Астанинская федерация борьбы, которая полностью взяла на себя сопутствующие расходы.

"Руководство Beeline Arena также поддержало проведение турнира. Здесь нельзя выделить кого-то одного - такие масштабные мероприятия реализуются только благодаря совместным усилиям", - подчеркнул он.

Глава Ассоциации поблагодарил городское управление спорта, столичную федерацию қазақ күресі, а также представителей медиа за поддержку турнира.