300 юных спортсменов поборются за звание лучших в қазақ күресі
Юные спортсмены приедут из разных уголков страны.
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С 3 по 5 июля в Beeline Arena пройдет чемпионат Казахстана по қазақ күресі среди детей, передает BAQ.KZ.
В нем примут участие 300 юных спортсменов 2012–2013 годов рождения со всех регионов страны.
Соревнования организованы столичной Федерацией қазақ күресі при поддержке Ассоциации Qazaq kuresi. В течение двух дней участники будут бороться в 12 весовых категориях.
Главная цель турнира - выявить перспективных борцов, которые в будущем смогут представлять Казахстан на международной арене.
Генеральный директор Ассоциации Qazaq kuresi Дамир Бекбосынов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказал о подготовке к турниру.
"Мы утвердили соревнование за четыре месяца вперед в едином республиканском календаре спортивных мероприятий. Это основное квалификационное соревнование для детей. По его итогам будут определены лидирующие спортсмены, которые в перспективе могут попасть в состав национальных сборных", - отметил Бекбосынов.
По его словам, большую помощь в организации оказала Астанинская федерация борьбы, которая полностью взяла на себя сопутствующие расходы.
"Руководство Beeline Arena также поддержало проведение турнира. Здесь нельзя выделить кого-то одного - такие масштабные мероприятия реализуются только благодаря совместным усилиям", - подчеркнул он.
Глава Ассоциации поблагодарил городское управление спорта, столичную федерацию қазақ күресі, а также представителей медиа за поддержку турнира.
"Турнир продлится два дня. Думаю, зрителей ждет увлекательная борьба - будут эмоции, яркие броски", - заключил он.
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