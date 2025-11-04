В Судане ситуация стремительно обостряется: после перехода под контроль Сил быстрого реагирования (СБР) крупнейшего города региона Дарфур — Эль-Фашира — в городе продолжаются массовые акты насилия против мирных жителей, включая женщин и детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По словам представителя организации, поступают многочисленные сообщения о казнях, сексуальном насилии и похищениях. Город фактически изолирован — его жители не могут покинуть территорию и лишены связи с внешним миром. По имеющимся данным, сотни людей, среди которых сотрудники гуманитарных организаций, были убиты.

Фархан Хак подчеркнул, что СБР блокируют доставку гуманитарной помощи, назвав это "недопустимым". Он призвал международное сообщество срочно обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных миссий в осажденный город. С 26 октября, по данным ООН, около 71 тысячи человек бежали из Эль-Фашира и его окрестностей, многие из них подверглись убийствам, изнасилованиям и похищениям.

Хак также отметил, что гуманитарная программа помощи Судану на 2025 год профинансирована лишь на 28%. Из запланированных 4,16 миллиарда долларов страна получила всего 1,17 миллиарда, что значительно осложняет возможности оказания помощи миллионам нуждающихся.

Конфликт в Судане длится с апреля 2023 года, когда между армией и СБР вспыхнули ожесточённые столкновения. За это время более 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. Армия удерживает контроль над столицей Хартумом и центральными регионами страны, тогда как СБР закрепилась на западе, в том числе в Дарфуре.

Силы быстрого реагирования сейчас контролируют административные центры четырёх из пяти провинций региона Дарфур и с мая 2024 года удерживают в осаде Эль-Фашир — административный центр Северного Дарфура. По данным Управления ООН по правам человека, только с 5 по 8 октября СБР убили не менее 53 мирных жителей и ранили более 60 человек.

Международная организация по миграции сообщает, что после захвата Эль-Фашира город покинули десятки тысяч человек. Государственный министр по вопросам социальной защиты Судана Селима Исхак заявила, что только в первые дни после захвата города Силами быстрого реагирования были убиты 300 женщин. Ситуация в регионе остаётся крайне тяжёлой, а гуманитарные организации предупреждают о надвигающейся катастрофе.