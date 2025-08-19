В Казахстане активно реализуются пять крупных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, в настоящее время строятся железнодорожные линии по направлениям: "Достык – Мойынты", "Алматинская кольцевая железная дорога", "Дарбаза – Мактаарал", "Мойынты – Кызылжар" и "Бакты – Аягоз".

"В этом году мы завершим два важных инфраструктурных проекта раньше запланированного срока: участок „Достык – Мойынты“ и Алматинскую кольцевую железную дорогу", — отметил Нурлан Сауранбаев.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще два новых направления — железнодорожные линии "Мойынты – Кызылжар" и "Дарбаза – Мактаарал".

Кроме того, с начала года в стране начаты работы по полной модернизации железнодорожной сети общей протяженностью 3 000 километров. По словам министра, объем этих работ сопоставим со строительством новых линий. Например, после модернизации пропускная способность участка "Кызылжар – Сексеуил" увеличится с 8 до 25 поездов в сутки, а по направлению "Кандыагаш – Тобыл" — с 7 до 25 поездов.