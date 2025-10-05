Известный тюрколог, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави Шакир Ибраев передал университетской библиотеке уникальное собрание из 3000 книг, передаёт BAQ.KZ.

Шакир Ибраев – лауреат ордена "Парасат", доктор филологических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института тюркологии. Он является признанным учёным, прошедшим классическую академическую школу и внёсшим значительный вклад в развитие тюркологии.

В этом году Шакиру Ибраеву исполнилось 75 лет. В честь юбилея в университете Ахмета Ясауи прошла международная научно-практическая конференция "Тюркология и исследования Шакира Ибраева". Мероприятие состоялось в рамках XI Международного тюркологического конгресса, который проводится каждые два года по инициативе университета.

По словам ученого, в переданном университетской библиотеке книжном фонде представлены его собственные труды, а также собранные им в течение жизни книги, многие из которых имеют автографы авторов. Среди них можно встретить энциклопедии на казахском, турецком, азербайджанском, узбекском, кыргызском, башкирском, уйгурском, татарском, арабском, тувинском и других языках, различные словари, а также издания по философии, фольклористике, языкознанию, литературоведению, художественной литературе, искусству, истории и другим областям.

Особую ценность представляют редкие издания 1937, 1938 и 1940 годов – такие, как "Казахская советская литература" и "Хрестоматия по литературе". В собрании немало уникальных, давно не переиздававшихся книг, которые вызывают особый интерес у читателей. Это – бесценное духовное наследие, оставленное сегодняшним и будущим поколениям.

Сотрудники библиотеки распределили 3000 книг по тематическим направлениям, провели каталогизацию и внесли их в специальную базу. Данный момент читатели уже могут найти их на полках и начать пользоваться фондом.

Фонд, переданный в университетскую библиотеку, стал неиссякаемым источником знаний как для профессорско-преподавательского состава и студентов, так и для всех читателей. Основной целью учёного было передать накопленное богатство науки молодым исследователям и поддержать их начинания. Шакир Ибраев щедро поделился тем, что собирал долгие годы, ради будущего развития науки и образования.