304 млн тенге взыскали с жителя Астаны за схему с фиктивными счетами-фактурами
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Прокуратура Астаны с начала 2026 года предъявила 11 исков в доход государства на общую сумму 9,8 млрд тенге. В ведомстве рассказали об одном из дел, связанном с выпиской фиктивных счетов-фактур.
Межрайонный суд по уголовным делам признал жителя столицы виновным в организации выписки фиктивных электронных счетов-фактур.
Как установил суд, в 2021–2022 годах мужчина организовал выписку счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ и оказания услуг. Эти действия повлекли неуплату налогов в бюджет.
Прокуратура города обратилась в суд с иском о возмещении причиненного государству ущерба. Требования были удовлетворены – с осужденного взыскали более 304 млн тенге в доход государства.
В прокуратуре отметили, что возмещение ущерба, причиненного государству, остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.
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