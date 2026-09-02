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  • 304 млн тенге взыскали с жителя Астаны за схему с фиктивными счетами-фактурами

304 млн тенге взыскали с жителя Астаны за схему с фиктивными счетами-фактурами

2 Сентября 2026, 16:26
АВТОР
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Baq.kz 2 Сентября 2026, 16:26
2 Сентября 2026, 16:26
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Фото: Baq.kz

Прокуратура Астаны с начала 2026 года предъявила 11 исков в доход государства на общую сумму 9,8 млрд тенге. В ведомстве рассказали об одном из дел, связанном с выпиской фиктивных счетов-фактур.

Межрайонный суд по уголовным делам признал жителя столицы виновным в организации выписки фиктивных электронных счетов-фактур.

Как установил суд, в 2021–2022 годах мужчина организовал выписку счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ и оказания услуг. Эти действия повлекли неуплату налогов в бюджет.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о возмещении причиненного государству ущерба. Требования были удовлетворены – с осужденного взыскали более 304 млн тенге в доход государства.

В прокуратуре отметили, что возмещение ущерба, причиненного государству, остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Ранее в Восточно-Казахстанской области раскрыли другое хищение бюджетных средств. В районе Алтай бухгалтер государственного учреждения в течение года перечисляла деньги на собственный банковский счет. Общая сумма составила 10 млн тенге.

Нарушение выявила районная прокуратура при проверке Отдела архитектуры, градостроительства и строительства. Суд признал сотрудницу виновной и назначил ей два года лишения свободы, однако исполнение наказания отсрочили из-за наличия малолетнего ребенка.

Кроме того, женщину пожизненно лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора. Похищенные 10 млн тенге полностью вернули государству.

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