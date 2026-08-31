Схему с бюджетными деньгами раскрыла прокуратура в ВКО
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В районе Алтай Восточно-Казахстанской области выявили хищение бюджетных средств в государственном учреждении. Бухгалтер в течение года перечисляла деньги на собственный банковский счет, передает BAQ.KZ.
Нарушение выявила прокуратура района Алтай во время проверки законности и эффективности расходования бюджетных средств в ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Алтай».
Как установила проверка, бухгалтер учреждения в течение года незаконно перечисляла на свой банковский счет средства одновременно по двум бюджетным спецификациям. Общая сумма составила 10 млн тенге.
По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса.
Суд признал сотрудницу виновной и назначил ей два года лишения свободы. Кроме того, ее пожизненно лишили права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора.
При этом исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено в связи с наличием у осужденной малолетнего ребенка.
Похищенные 10 млн тенге полностью возвращены в доход государства.
Ранее прокуратура выявила нарушения и среди госслужащих в Акмолинской области. В Шортандинском районе несколько чиновников участвовали в азартных играх и делали ставки через букмекерские конторы.
Один из госслужащих систематически пополнял игровой счет через мобильное приложение. Общая сумма превысила 5,7 млн тенге.
Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции, государственной службе и служебной этике. После вмешательства прокуратуры виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
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