Ирландский боксёр Ли Ривз скончался в возрасте 31 года. Спортсмен три месяца боролся за жизнь после тяжёлого поражения на ринге, но так и не пришёл в сознание, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на промоутерскую компанию Queensberry Promotions.

Трагедия произошла спустя три месяца после поединка в Дублине. В августе Ривз встретился со своим соотечественником Гэри Калли и проиграл нокаутом.

После боя боксёра госпитализировали с тяжёлыми травмами. Ему провели операцию на головном мозге, после которой он находился в медикаментозной коме.

По информации BoxingScene, в минувшие выходные у спортсмена развилась инфекция. В понедельник, 16 ноября, Ривз скончался.

В Queensberry Promotions, организовавшей тот поединок, выразили соболезнования семье и близким боксёра.

«Все в Queensberry потрясены известием о кончине Ли Ривза. Ли был чрезвычайно талантливым боксёром и настоящим примером для подражания и вдохновения для своего сообщества», – говорится в заявлении промоутерской компании.

Память Ривза почтил и Гэри Калли – его последний соперник. Боксёры знали друг друга задолго до встречи на профессиональном ринге. Калли посвятил погибшему спортсмену публикацию в социальных сетях.

Ли Ривз был пятикратным национальным чемпионом среди любителей. В профессиональном боксе он провёл 18 поединков и одержал 16 побед, причём 11 раз завершал бои нокаутом.