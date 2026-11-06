3,1 млрд долларов экспорта в год: как строится «Долина ЦОДов»

Первый дата-центр «Долины ЦОДов» в Павлодарской области должен заработать уже весной 2027 года, а к 2029 году мощность всего проекта планируют довести до 1 ГВт. Ход работ обсудили на совещании у Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Проект «Долина центров обработки данных» отвечает задачам по построению цифровой экономики и ускорению цифровой трансформации, которые Президент поставил в Послании народу Казахстана.

«Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных», – говорилось в Послании Касым-Жомарта Токаева.

На совещании заслушали доклады о строительстве, масштабировании проекта и привлечении инвестиций.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев назвал «Долину ЦОДов» технологическим и крупным экономическим проектом, который может дать серьезный импульс казахстанскому экспорту. По оценке международного агентства KPMG, ежегодная экспортная выручка может достичь 3,1 млрд долларов. Общий объем инвестиций за 20 лет работы центров обработки данных оценивается в 115 млрд долларов.

Первая фаза проекта включает три ЦОДа общей мощностью 304 МВт.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин рассказал, как продвинулись работы с августа. На площадке первого ЦОДа мощностью 68 МВт подготовительный этап завершен, сейчас строят фундаменты, инфраструктурные объекты и административное здание. Ввести его планируют во втором квартале 2027 года.

Параллельно строится второй дата-центр Firebird AI мощностью 164 МВт, котлован под него готов на 70%. Кампус будут поэтапно расширять, наращивая вычислительные мощности и строя энергетическую инфраструктуру. Запуск намечен на третий квартал 2027 года.

Третий ЦОД мощностью 72 МВт планируют ввести в четвертом квартале 2027 года.

Для второй фазы подписаны предварительные соглашения с компаниями Gaw Capital, Boosteroid и Firebird о размещении вычислительных мощностей на 480 МВт с возможностью расширения до 620 МВт. Идут переговоры с Aleria, Energy Capital Global и China Energy еще о 240 МВт с перспективой роста до 420 МВт.

Об обеспечении проекта энергомощностями и инженерной инфраструктурой доложили министр энергетики Ерлан Аккенженов и аким Павлодарской области Асаин Байханов. Отдельно обсудили создание третьего суперкомпьютерного кластера.

По итогам совещания Премьер-министр подчеркнул, что «Долина ЦОДов» важна для экономики, особенно с учетом растущих потребностей в объявленный Президентом Год Всенародной большой стройки. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития вместе с АО «Казахтелеком» поручено запустить центры в установленные сроки.