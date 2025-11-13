  • 13 Ноября, 14:08

3,2 млрд тенге могли уйти впустую: в Актобе остановили перерасход бюджета на ремонт дорог

Сегодня, 13:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17
71
Фото: pixabay.com

Прокуратурой области предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 3,2 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

Указанные средства предусматривались на строительство и ремонт автодорог, благоустройство территорий и иные социально значимые нужды.

Так, прокуратурой предотвращено необоснованное увеличение стоимости договора по среднему ремонту автомобильной дороги по проспекту А. Молдагуловой в городе Актобе.

В 2022 году между отделом жилищно-коммунального хозяйства г. Актобе и ТОО "Нұрлы Жол-7" заключен договор на выполнение работ по среднему ремонту указанной дороги на сумму 1 млрд тенге.

Однако, без достаточных оснований произведен перерасчет сметной стоимости проекта, в результате чего сумма договора увеличена до 1,3 млрд тенге.

Принятыми мерами прокурорского надзора сумма договора снижена на 300 млн тенге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.

Самое читаемое

Наверх