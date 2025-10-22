По состоянию на 1 октября 2025 года адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане была назначена 274,4 тыс. человек из 51 тыс. семей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Общая сумма выплат составила 24,6 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге.

АСП направлена на поддержку малообеспеченных семей и помогает не только деньгами, но и возможностью изменить своё положение. Главная задача программы — вывести семьи из трудной жизненной ситуации через сочетание материальной помощи и активных мер содействия занятости.

Помощь назначается ежеквартально гражданам, чей доход не превышает установленную черту бедности. Отдельно предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата в размере 1,5 МРП (в 2025 году — около 6,2 тыс. тенге) для детей в возрасте от 1 до 6 лет из числа получателей АСП. На сегодняшний день такая поддержка оказана 84,6 тыс. дошкольников, общая сумма выплат составила 3,2 млрд тенге.

Кроме финансовой помощи, программа предусматривает вовлечение трудоспособных членов семей в экономику — через содействие в трудоустройстве, гранты на открытие собственного дела, профессиональное обучение и повышение квалификации.

Подать заявление на получение АСП казахстанцы могут как офлайн — через карьерные центры и акиматы, так и онлайн — через портал электронного правительства egov.kz.