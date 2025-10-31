В Восточно-Казахстанской области за последние пять лет было упразднено 10 сельских населённых пунктов. Ещё 32 находятся под угрозой исчезновения. В этих сёлах когда-то звучал детский смех, строили дома, сажали сады, проводились фестивали международного масштаба, а теперь остаются лишь пустые улицы и воспоминания старожилов. Почему с карты области исчезают деревни и что ждёт их жителей, разбирался корреспондент Baq.kz.

Сегодня на территории области действуют 105 сельских округов и 351 село и посёлок. Однако часть из них рискует повторить судьбу уже исчезнувших деревень. По состоянию на 1 января 2025 года в регионе насчитывается 32 села, где проживает менее 50 человек. Это минимальный порог, установленный законом для сохранения статуса населённого пункта.

Как принимается решение об упразднении села

По закону "Об административно-территориальном устройстве РК" населённый пункт может быть ликвидирован, если в течение трёх лет его численность не превышает 50 человек. Инициатором процедуры выступает аким поселка, села или сельского округа. Перед этим проводится открытое собрание местного сообщества, где жители могут высказать своё мнение.

"Мнение людей – это ключевой фактор. Любые решения по административному упразднению сёл принимаются только после открытого обсуждения с жителями и местным сообществом", – отметили в управлении экономики и бюджетного планирования ВКО на запрос редакции.

Куда деваются жители упразднённых сёл

Несмотря на формулировку "упразднение", людей с родных мест не переселяют. Жители продолжают жить там же, а само село включается в состав ближайшего крупного населённого пункта. Государственные обязательства перед населением сохраняются, поэтому вопросы с недвижимостью, землёй и компенсациями не возникают.

Так, например, в Алтайском районе село Ленинск вошло в состав села Подорлёнок, Ландман – в состав Малеевска, Кутиха – в состав Парыгино. В Шемонаихинском районе территория Заречного теперь относится к посёлку Усть-Таловка, а станция Рулиха – к селу Рулиха Каменевского сельского округа.

Что будет с инфраструктурой и историей

После упразднения объекты инфраструктуры – школы, клубы, медпункты – также переходят под юрисдикцию более крупного населённого пункта. А в случаях, где есть памятные места, их стараются сохранить.

Так, фестиваль искусств "Золотой Тургусун", ранее проходивший в селе Кутиха, теперь проводится в соседнем селе Малеевск, но исторические объекты Кутихи не утрачены. Информация о таких сёлах сохраняется в краеведческих изданиях и архивах, чтобы память о них не исчезла вместе с названием.

Можно ли спасти малые сёла

В управлении отмечают, что ликвидация – это крайняя мера. Параллельно в регионе действуют программы, направленные на развитие сельских территорий. Среди них – "Ауыл – ел бесігі" (улучшение инфраструктуры), "Ауыл аманаты" (повышение доходов сельчан), а также государственная программа добровольного переселения граждан из трудоизбыточных южных регионов в северные и восточные области.

Кроме того, регион участвует в программе возвращения кандасов, желающих переехать на историческую родину.

Что дальше

На вопрос о планах по дальнейшему укрупнению сёл в 2025-2026 годах в акимате ответили, что прогнозировать количество упразднённых населённых пунктов невозможно. Всё зависит от численности населения и решения самих жителей.

Сегодня в зоне риска остаются 32 малочисленных села. И хотя формально речь идёт о "оптимизации", для многих казахстанцев это значит одно – исчезновение с карты родного дома.