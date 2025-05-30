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32 школы в Астане обслуживали нелегальные медучреждения

Сегодня, 15:38
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38
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Фото: pixabay.com

В Астане выявлены массовые нарушения в сфере школьной медицины, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре столицы, местный исполнительный орган закрепил за 32 общеобразовательными учреждениями медицинские организации, которые не имели соответствующих лицензий и санитарно-эпидемиологических заключений.

Тем самым были нарушены конституционные права школьников на получение бесплатной и безопасной медицинской помощи. Эти права гарантированы статьёй 29 Конституции Республики Казахстан.

По итогам надзорной проверки виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также по представлению прокуратуры создана межведомственная рабочая группа из представителей санитарно-эпидемиологической, медицинской и фармацевтической сфер. Её задача — привести школьные медицинские кабинеты в соответствие с законодательством.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение прав детей находится на особом контроле, а такие нарушения считаются недопустимыми и представляют реальную угрозу здоровью несовершеннолетних.

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