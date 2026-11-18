В Астане загорелась машина с газовым оборудованием
18 Ноября 2026, 01:28
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18 Ноября 2026, 01:2818 Ноября 2026, 01:28
150Фото: МЧС РК
В столице на парковке по проспекту Мәңгілік Ел загорелся легковой автомобиль, оборудованный газобаллонной установкой. Огонь также повредил две соседние машины.
Возгорание произошло в Есильском районе Астаны. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь и не допустили взрыва газобаллонного оборудования.
По данным экстренных служб, пострадавших нет.
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