В столице на парковке по проспекту Мәңгілік Ел загорелся легковой автомобиль, оборудованный газобаллонной установкой. Огонь также повредил две соседние машины.

Возгорание произошло в Есильском районе Астаны. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь и не допустили взрыва газобаллонного оборудования.

По данным экстренных служб, пострадавших нет.