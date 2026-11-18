Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться на пост генерального директора Nvidia. Это его первое публичное обращение после отставки в прошлый четверг на фоне сообщений о предполагаемой связи с женщиной, которую связывают с китайской разведкой. По словам Хуанга, после ухода он получил множество обращений от сотрудников компании, инвесторов, деловых партнёров и клиентов с призывами вернуться.

Если совет директоров решит, что моё возвращение отвечает наилучшим интересам акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на эти призывы и снова занять пост генерального директора, — заявил он.

Кампанию за возвращение сооснователя Nvidia, руководившего компанией 33 года, поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не возражает против возвращения Хуанга. Однако совет директоров Nvidia сообщил, что рассматривает как внутренних, так и внешних кандидатов, и не намерен восстанавливать Хуанга в должности.

Кроме того, 1 декабря Хуанг должен дать показания на закрытом заседании комитетов Палаты представителей США по иностранным делам, разведке и по вопросам Китая. На следующий день перед законодателями выступит генеральный юрисконсульт Nvidia Тим Титер.

Председатели трёх комитетов заявили, что рассчитывают получить от них объяснения относительно возможной угрозы национальной безопасности США.