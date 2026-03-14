В преддверии Наурыз мейрамы в Семее были презентованы новые современные автобусы, передает BAQ.KZ.

По поручению акима области Берика Уали с прошлого года перевозчики города проводят работу по обновлению своих автопарков. В рамках этой работы ТОО «Авто Транс Семей» и ТОО «Семавтопарк» приобрели 32 новых автобуса марок SKYWELL NJL 6128H, SKYWELL NJL 6108H и DONG FENG BWS6665GA5, собранных в Семее.

Новые автобусы направлены на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. Общая вместимость каждого автобуса составляет около 100 человек. Особо стоит отметить, что все автобусы оснащены системами кондиционирования. Кроме того, для создания комфортных условий для маломобильных граждан автобусы оборудованы регулируемой системой посадки и специальными аппарелями.

Аким области Берик Уали, ознакомившись с новыми автобусами, отметил, что работа по модернизации системы общественного транспорта в регионе будет продолжена поэтапно.

«Думаю, это отличный подарок жителям города в преддверии Наурыз мейрамы. Все автобусы оснащены в соответствии с современными требованиями и очень удобны для пассажиров. Мы будем системно продолжать работу в этом направлении. Со стороны акимата перевозчикам будет оказана необходимая поддержка», – отметил глава региона.

В городе Семей ведется системная работа по обновлению общественного транспорта. В этом году планируется приобрести около 70 новых автобусов. На сегодняшний день уже закуплено 46 автобусов, из них 14 с начала года вышли на маршруты и перевозят пассажиров. В прошлом году в рамках обновления автобусного парка было приобретено 62 автобуса. Проводимая работа направлена на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры города, повышение безопасности и качества жизни жителей.

В настоящее время в городе действует 43 маршрута, на которых задействовано 329 автобусов. В областном центре услуги пассажирских перевозок оказывают 5 перевозчиков.