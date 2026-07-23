В Казахстане насчитывается около 4,2 тысячи ветхих и аварийных многоквартирных домов. Для переселения их жителей потребуется около 3,2 трлн тенге инвестиций, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Канат Мынбаев.

«По информации местных исполнительных органов, в стране зарегистрировано порядка 4,2 тысячи ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов. По предварительным оценкам, для переселения всех собственников аварийного и ветхого жилья требуется порядка 3,2 трлн тенге инвестиций», – сказал он.

По словам представителя комитета, до 2029 года новым жильем планируется обеспечить около 40 тысяч собственников квартир в аварийных и ветхих домах.

Для переселения жителей применяются несколько механизмов. В частности, собственникам могут выплатить денежную компенсацию либо приобрести для них квартиры на вторичном рынке. Кроме того, власти намерены активнее привлекать к реализации проектов реновации частных инвесторов и застройщиков.

За последние годы темпы обновления аварийного жилищного фонда постепенно растут. По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ, в 2023 году новое жилье получили 1 010 собственников, в 2024 году – 1 381, а в 2025 году – 2 605.

В прошлом году в стране снесли 101 аварийный и ветхий многоквартирный дом, из которых 62 – за счет частных инвесторов, а 39 – за счет местных бюджетов. В 2026 году планируется демонтировать 224 дома, на сегодняшний день снесено 44.

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