32 тысячи иностранных туристов посетили Туркестанскую область за пять месяцев

По итогам первых пяти месяцев 2026 года Туркестанскую область посетили 143 100 туристов, что на 15,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа путешественников 77,8% составили внутренние туристы, а 22,2% — иностранные гости. Об этом было сообщено на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. В ходе заседания были подведены итоги работы туристической отрасли с начала года, рассмотрены основные показатели и представлены перспективные проекты.

Выступая на совещании, аким области отметил, что туристическая отрасль является одним из ключевых драйверов региональной экономики, и поставил перед ответственными лицами ряд конкретных задач.

— Необходимо повышать качество сервисного обслуживания на туристических объектах, диверсифицировать туристические маршруты, усиливать работу по подготовке и переподготовке гидов, а также обеспечивать своевременную реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, важно активизировать продвижение туристического потенциала региона на внутреннем и международном рынках, а также расширить рекламную деятельность посредством цифровых платформ для увеличения потока туристов, — подчеркнул глава региона.

В ходе совещания был заслушан доклад директора Туристского информационного центра «Open Turkistan» Аскара Абубакирова. По его словам, с начала года Туркестанскую область посетили 31 823 иностранных туриста, что на 34,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю иностранных гостей составили туристы из Узбекистана, Китая, Турции, России, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Японии и Республики Корея. Это свидетельствует о растущей привлекательности Туркестанской области как одного из перспективных международных туристических направлений.

Положительная динамика наблюдается и по посещаемости особо охраняемых природных территорий и зон отдыха. За отчетный период их посетили 60 100 человек, что на 2,1% превышает показатель прошлого года. Объем инвестиций, привлеченных в туристическую отрасль, достиг 36,3 млрд тенге, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В настоящее время на территории области осуществляют деятельность 11 туроператоров, 45 туристических агентств и 43 сертифицированных гида. В целях повышения качества обслуживания туристов ведется работа по совершенствованию профессиональных компетенций гидов, развитию культуры сервиса, формированию единой базы данных и развитию специализированного чат-бота для экскурсоводов.

Через Международный аэропорт Туркестана сегодня осуществляются регулярные авиаперевозки по девяти направлениям, в том числе по семи внутренним и двум международным маршрутам.

В регионе активно развивается и событийный туризм. С начала года проведено более 50 мероприятий с общим охватом около 100 тысяч человек. Среди них — международный забег Turkistan Night Run, Ethno Fashion Show, выставки ремесленников, конференция TEDx Turkistan, бизнес-форумы и различные мастер-классы.

Сегодня в Туркестанской области реализуется ряд крупных проектов в сфере туризма и запускаются новые инициативы. Благодаря системной работе туристический потенциал региона последовательно укрепляется, а Туркестан продолжает развиваться как один из ведущих туристических центров международного уровня.

Пресс-служба акима Туркестанской области