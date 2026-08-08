400 миллионов на спасение Тобола: почему реку в Костанае не могут очистить от водорослей

Затянувшаяся аномальная жара спровоцировала активное цветение водорослей на реке Тобол, пробегающий через весь областной центр. Водные растения «атакуют», как официальные места для купания, так и дикие пляжи. Возмущенные жители пишут об этом в социальных сетях, жалуются в службу IKomek и обращаются в местные СМИ. Недавно эту проблему публично озвучил аким. И не просто озвучил, а обратился к столичным разработчикам костанайского генплана с просьбой внести в будущую концепцию развития города корректировку по очистке русла реки. Однако, в управление природоохранных ресурсов региона отмечают, что готовый проект на санацию Тобола существует с 2024 года, но до сих пор не реализован.

Цветет и пахнет

То, что не только берега реки, но и все ее русло активно зарастает травой и тиной видно невооруженным глазом. Из-за аномальной жары желающих проводить время у водоемов в этом году, как никогда много. Любители бесплатного и платного купания отмечают, что водоем Костаная превращается в болото.

"Вы посмотрите, сколько детей плещется в воде! А она почти зеленого цвета и запах неприятный... Неужели нельзя водоросли убрать?" – возмущается отдыхающая на городском пляже мама двоих детей Гульнура Саламанова. "А я поэтому и перестала детей водить, вдруг еще заразу принесут? Оплачиваю абонемент в бассейн", – делится еще одна мама Алия Шаймурдинова.

Фото Аскар Кенжетаев

На очередном аппаратном совещании глава областного центра Марат Жундубаев рассказал о проблеме специалистам из Астаны. Столичные эксперты приехали, чтобы высказать свои предложения по корректировке генерального плана города.

"Мы сейчас завершаем реконструкцию триатлон-парка, в котором как раз расположен городской пляж, но мы его даже триатлон-парком назвать не можем, потому что выхода к реке нет, все заросшее. Просьба предусмотреть в генеральном плане расширение русла и углубление дна реки", – обратился к столичным специалистам аким Костаная.

Он отметил, что городские власти с недавних пор не имеют права заниматься работами по глобальной санации реки. Из-за изменения закона эти вопросами теперь занимаются местные управления, в ведомстве которых контроль за береговой зоной и водной гладью. Но если концепция расширения и углубления реки будут четко обозначена в генплане, у акимата будет больше рычагов воздействия на областные управления, как в части выделения финансов, так и самого планирования очистки реки.

Главное - не навредить

В ТОО Научно-исследовательский проектный институт "Астанагенпан" сообщили, что планы по улучшению прибрежной зоны Тобола у них есть. Но по большей части они касаются улучшения функционирования рекреационных зон, внешнего вида пляжа. Что касается глобальных изменений водоема, то это требует согласования со многими ведомствами.

"Генеральный план города – это планирование его развития на долгосрочный период, лет на 15-20. Сейчас мы делаем только наметки этого планирования и предлагаем варианты, которые сделают Костаная лучше. Но чтобы сделать конкретные работы по углублению или расширению реки требуются отдельные проекты", – отметил заместитель директора ТОО НИПИ "Астанагенплан" Малик Алибаев.

По его словам, их институт – лишь исполнитель, которому власти Костаная выделяют деньги на разработку концепции дальнейшего существования города. Прописать в стратегическом документе города санацию реки можно, но генеральный план утвердят только в 2027 году.

Фото Аскар Кенжетаев.

В управлении природных ресурсов Костанайской области подтвердили, что вопрос об очистке реки в их компетенции. Но глобальные работы нужно согласовывать и с другими ведомствами.

"В частности, с Тобол-Торгайской бассейной водной инспекцией, которая оценивает проекты по очистке реки, выясняет, насколько будет углубляться или расширяться река, чтобы действительно улучшить состояние водоема, а не навредить", – сообщил руководитель отдела водных ресурсов управления природных ресурсов области Абай Бекентаев.

По его словам, река Тобол, протекающая вдоль Костаная, не совсем обычный водоем. Она входит в список трансграничных рек, которые несут свои воды в другое государство. В частности, вниз по течению от Костаная находится российский Курган, поэтому все действия по масштабным изменениям русла и другие, нужно согласовывать с соседом.

"Ведь большое расширение русла реки может увеличить потоки воды и вода пойдет в Россию с другой скоростью, а они не смогут справиться с таким потоком. Или при борьбе с водорослями и тиной можно серьезно навредить водному биоразнообразию реки и это тоже приведет к негативным последствиям", – отмечает руководитель отдела.

К тому же, из реки Тобол берет воду весь областной центр и близлежащие районы.

Проект лежит два года

Однако, по данным управления природных ресурсов, проект по уничтожению камыша и углублению дна реки в границах от Притобольского парка до городского пляжа, был готов еще в 2024 году. Но с тех пор его никак не могут реализовать. Причина банальная - нехватка средств в бюджете.

"В апреле этого года мы подавали бюджетную заявку на реализацию этого проекта, но нам ее отклонили из-за отсутствия денег. Недавно мы подали повторную заявку, результатов пока не было", – сообщили в управлении природных ресурсов.

Цена вопроса реализации проекта недешевая – 400 млн тенге. Сумма складывается из того, что нужно привлечь подрядчика, закупить технику, к тому же сам процесс избавления от камышей и углубления дна реки долгий и трудоемкий.

Фото Аскар Кенжетаев

Но вопрос с контролем за рекой все равно остается открытым, ведь ежегодно на уходные работы за прибрежной зоной выделяются средства из городского бюджета. На что же они идут? В этом году тендер на обслуживание триатлон-парка, как и на прилегающую к нему пляжную зону и реку выиграло местно ТОО "Сотрудничество-2". Согласно технической документации, в перечень работ этой организации входит и очистка берега прибрежной зоны от камыша, и реки от тины. Но, по словам представителей фирмы-подрядчика, денег хватило лишь на приобретение моторной лодки.

"Во-первых, согласно официальному договору с отделом ЖКХ акимата Костаная, в наши обязанности входит именно ручная очистка. То есть, мы можем плавать на лодке и вручную убирать реку от тины и берег от камыша. Но из-за высокой степени цветения водорослей, одной лодки явно недостаточно", – отметили в ТОО "Сотрудничество-2".

При этом, согласно документации, уборка должна осуществляться ежедневно, но на нее заложено всего 3 000 человеко-часов в год. Это означает, что если 5 человек с лодки будут убирать камыш восьмичасовой рабочий день, то за день выработают 40 человеко-часов. Если один человек, то - 8 человеко-часов. Но производительность таких работ с учетом всего одной лодки крайне мала. В связи с чем подрядчику за свой счет пришлось приобрести земснаряд по санации реки, чтобы хоть как-то справляться с застоем воды.

Замкнутый круг

Но для более глобальных работ у частного ТОО явно средств не найдется, если их который год не находят в областном бюджете. К тому же, в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костаная признали, что проблемы с заиливанием и уменьшением проточности реки гораздо серьезнее. И для их решения нужна глубокая очистка русла и углубления дна. Но в компетенцию отдела ЖКХ эти виды работ не входят. В компетенцию РГУ "Тобол-Торгайскую бассейновую инспекцию по регулированию, охране и использованию водных ресурсов", как выяснилось – тоже.

"Мы согласовываем работы после того, как уже готов проект на работы по очистке русла или углублению дна. Контролируем процесс работ, но все остальное - в ведомстве управления природных ресурсов.

Одним словом, нас снова направили в ведомство, которому никак не могут утвердить бюджетную заявку по санации водоема. Река продолжает цвести, камыш разрастается, а у готового проекта скоро пройдет срок действия. В этих условиях просьба акима города обозначить в генеральном плане работы по изменению состояния река выглядит немного абсурдной. Ведь решения должны принимать местные управления и для этого у них есть все возможности.

Отметим, что с проблемой цветения водорослей, в том числе, сине-зеленых на одном из самых больших водохранилищ области - Каратамарском – не могут справиться больше 10 лет. Специалисты уверяют, что лучший способ борьбы – увеличения сброса воды из водохранилищ, чтобы прочисть реку. Но в этом году из-за сильной жары воду берегут и ее сброс тоже регулируют.