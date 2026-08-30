32 вида краснокнижных растений произрастает в одном из районов Актюбинской области
Научные исследования подтверждают, что некоторые из них сохранились со времён ледникового периода.
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Урочище Оркаш, расположенное вблизи села Караколь Мугалжарского района Актюбинской области, отличается уникальным природным ландшафтом и биоразнообразием. Здесь произрастает около 300 видов высших растений, 32 из которых относятся к редким видам.
В Оркаше расположены лесные массивы с берёзой, осиной, вязом, тополем и шиповником, а также озёра Сабындыколь, Ащыколь, Шиликтиколь и Камыстыколь. Здесь обитают кабаны, косули, зайцы, лисы, волки и десятки видов птиц. На этой территории также произрастает занесённая в «Красную книгу» Казахстана и крайне редкая для страны росянка круглолистная.
В 2012 году территории был присвоен статус зоны, требующей особой охраны. В 2023 году постановлением акима области было создано учреждение «Охрана леса и животного мира Оркаш».
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