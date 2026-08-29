Пятерых детей спасли из пожара в Алматы

По уточненным данным в городе Алматы по улице Тургут Озала в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на четвертом этаже.

По прибытии первых подразделений МЧС установлено сильное задымление в подъезде.

В ходе разведки и тушения пожара силами ДЧС по лестничному маршу из здания спасены 6 человек, из них 5 детей. Пострадавших нет.