Пятерых детей спасли из пожара в Алматы

В Алматы по улице Тургут Озала в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире.

29 Августа 2026, 17:36
АВТОР
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МЧС РК 29 Августа 2026, 17:36
29 Августа 2026, 17:36
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Фото: МЧС РК

По уточненным данным в городе Алматы по улице Тургут Озала в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на четвертом этаже.

По прибытии первых подразделений МЧС установлено сильное задымление в подъезде.

В ходе разведки и тушения пожара силами ДЧС по лестничному маршу из здания спасены 6 человек, из них 5 детей. Пострадавших нет.

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