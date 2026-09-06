32 золотые медали завоевал Казахстан на Всемирных играх кочевников

В шестой соревновательный день VI Всемирных игр кочевников сборная Казахстана пополнила копилку очередными наградами и довела количество золотых медалей до 32.

Соревнования по интеллектуальным видам спорта стартовали с первого дня Игр, а сегодня состоялись решающие этапы. Представители Казахстана в тогызкумалаке показали высокий результат, завоевав 4 золотые и 2 серебряные медали.

Успешно выступили казахстанские спортсмены и в мангале. Члены национальной сборной завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Не остались без наград наши спортсмены и в овари — традиционной интеллектуальной игре народов Африки.

В финальном матче по кок-бору встретились сборные Казахстана и Кыргызстана. В этом виде спорта, который широко развит в Кыргызстане и является одним из традиционных национальных видов спорта страны, кыргызстанская команда одержала победу в решающем матче и завоевала золотую медаль. Сборная Казахстана стала серебряным призером.

Таким образом, количество золотых медалей сборной Казахстана на VI Всемирных играх кочевников достигло 32.