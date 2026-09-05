Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн

Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии в Казахстан. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным следствия, в ноябре–декабре 2023 года в Алматы мужчина под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего в размере 1,5 млн долларов США.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В декабре 2025 года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчина был экстрадирован в страну для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.