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  • Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн

Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн

Мужчина скрывался от следствия после хищения денег под предлогом продажи коммерческой недвижимости в Алматы.

5 Сентября 2026, 14:33
АВТОР
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Скриншот видео 5 Сентября 2026, 14:33
5 Сентября 2026, 14:33
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Фото: Скриншот видео

Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии в Казахстан. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным следствия, в ноябре–декабре 2023 года в Алматы мужчина под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего в размере 1,5 млн долларов США.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В декабре 2025 года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчина был экстрадирован в страну для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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