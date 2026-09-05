Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн
Мужчина скрывался от следствия после хищения денег под предлогом продажи коммерческой недвижимости в Алматы.
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Гражданина Казахстана, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадировали из Грузии в Казахстан. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
По данным следствия, в ноябре–декабре 2023 года в Алматы мужчина под предлогом продажи объекта коммерческой недвижимости путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего в размере 1,5 млн долларов США.
После совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.
В декабре 2025 года его задержали на территории Грузии. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана мужчина был экстрадирован в страну для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе.
За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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