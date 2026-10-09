320 многоквартирных домов в Кокшетау требуют модернизации
Модернизация жилых домов возобновлена в Акмолинской области.
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Наряду с реновацией ветхого жилья в Кокшетау началась модернизация многоквартирных жилых домов. Первым отремонтировали дом по улице Быковского. За 45 дней здесь заменили кровлю, отремонтировали подъезды, установили пластиковые окна и новые входные двери, обновили фасад здания. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с результатами проведенных работ и встретился с жильцами.
Модернизация жилищного фонда проводится в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, реализуемой по поручению Главы государства. Ее основная цель – улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание комфортных условий для жителей.
«В основе политики Главы государства лежит благополучие жителей нашей страны. Задача местных исполнительных органов – выделять средства, поступающие через субъект управления имуществом ТОО «Кокше-МЖД». Собственники планомерно возвращают средства, обеспечивая финансовую устойчивость программы и возможность модернизации следующих домов», – отметил Марат Ахметжанов.
Важный принцип программы – участие самих жильцов в принятии решений. Объединения собственников имущества совместно с жителями выбирают подрядную организацию, определяют дизайн-решения и утверждают используемые материалы.
«После модернизации наш дом заметно преобразился. Нам, жильцам, приятно видеть такие изменения. Состояние дома напрямую влияет на комфорт и качество нашей повседневной жизни. Надеемся, что проведенные работы прослужат долго, а мы, в свою очередь, постараемся содержать подъезды в хорошем состоянии», – поделилась впечатлениями жительница дома Заида Божкеева.
Отметим, что в областном центре модернизации требуют 320 многоквартирных домов. По 107 из них уже проведена адресная работа. Кроме того, в настоящее время проходит экспертизу проектно-сметная документация на ремонт пяти лифтов в четырех домах.
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