33-летняя женщина выжила после падения с многоэтажки в Алматы
Реанимация, операция, и жизнь заново.
В Алматы врачи Центральной городской клинической больницы провели уникальную операцию, спасившую жизнь 33-летней женщине, которая получила тяжелейшие травмы после падения с 4-го этажа, передает BAQ.KZ.
Пациентка поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии с множественными повреждениями, среди которых тяжёлая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние, а также несколько переломов костей таза и бедра. Из-за угрозы для жизни операцию нельзя было провести сразу — травматологи вынуждены были дождаться стабилизации состояния женщины.
На седьмые сутки, когда здоровье пациентки улучшилось, специалисты ЦГКБ под руководством Нуржана Нуралы провели сложную операцию по остеосинтезу бедра и костей таза. Ассистентом в операции выступил Даулет Чукманов, а важную роль в успешном исходе сыграла команда анестезиологов во главе с Жулдыз Алпысбай.
Уже на следующий день после операции пациентка смогла встать на ноги и начать ходить с опорой на трость. Сегодня её состояние стабилизировалось, и она уверенно движется на восстановление.
"Благодарю всех врачей, особенно Нуржана Абдакимовича. Это невероятно сложная операция, но благодаря их профессионализму я быстро встала на ноги. Я иду на поправку", — рассказала женщина, выразив свою признательность врачам.
Этот случай вновь доказал высокий уровень медицинской помощи в Алматы, где врачи ежедневно спасают жизни, работая в самых критических условиях.
