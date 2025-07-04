3,3 млрд тенге от утильсбора ушли на алматинские мусоровозы
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В Алматы прибыли 50 новых мусоровозов. Техника закуплена на средства от утилизационного сбора - общая сумма проекта составила 3,3 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ.
Финансирование было предоставлено АО "Жасыл даму" через Фонд развития промышленности в виде льготного займа под 3% годовых сроком до 7 лет. Проект реализован в рамках государственной программы, направленной на возврат средств от утильсбора в экономику страны и поддержку экологических инициатив.
Переданная техника собрана на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Костанае. Это мусоровозы на базе JAC N200 с краноманипуляторными установками, дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5, системой задней загрузки и стрелой до 6,3 метров, что позволяет обслуживать заглубленные контейнеры.
Каждый день в городе образуется до 1 500 тонн ТБО. Для их вывоза задействовано 283 единицы техники. По словам акима города Ерболата Досаева, новые машины снизят нагрузку на действующий автопарк и повысят эффективность работы системы.
Проект реализуется в рамках инициативы "Таза Қазақстан" и входит в число 63 экологических проектов, направленных на развитие инфраструктуры обращения с отходами по всей стране.
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