33 расследования и ущерб более 8 млрд теңге: что выявили при проверке дорог в Казахстане

В Казахстане выявили нарушения при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. Уже начато 33 досудебных расследования, предварительный ущерб превышает 8 млрд теңге. Среди выявленных случаев оказались повторные тендеры на ремонт дорог, которые уже отремонтировали и на которые еще действовали гарантии подрядчиков.

Об этом стало известно на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященном реформированию дорожной отрасли и выполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева.

В Послании от 28 октября Глава государства поставил задачи по развитию современной сети автомобильных дорог и повышению качества инфраструктуры. Правительство рассматривает изменения, которые должны сократить количество дефектов дорожного покрытия и повысить ответственность строительных компаний.

На ремонт одних и тех же дорог пытались выделять деньги повторно

О предварительных результатах проверок рассказал первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев.

По его информации, нарушения затронули разные этапы работы с автомобильными дорогами, начиная с планирования и проведения закупок и заканчивая строительством и эксплуатацией.

На сегодняшний день начато 33 досудебных расследования. Предварительная сумма ущерба составляет более 8 млрд теңге. Расследования продолжаются.

Отдельно прокуратура выявила необоснованные государственные закупки. В некоторых случаях объявлялись новые тендеры на ремонт дорог, которые уже были отремонтированы. Причем на часть этих объектов продолжали действовать гарантийные обязательства подрядчиков.

Благодаря отмене необоснованных договоров и планов госзакупок удалось предотвратить расходы на 36 млрд теңге.

Почему на дорогах появляются трещины и колея

На совещании разобрали причины преждевременного разрушения дорожного покрытия.

Участникам показали, из-за чего на асфальте образуются трещины, колея и другие дефекты. Среди рассматриваемых решений было обновление строительных нормативов с учетом климата регионов и фактической нагрузки на дороги.

Предложено пересмотреть требования к дорожным материалам и технологиям укладки покрытия.

В частности, речь идет о применении кубовидного щебня определенных фракций, базового и модифицированного битума. Такие материалы должны повысить устойчивость асфальта к деформации и образованию трещин.

Рассматривается переход к технологии Superpave, предусматривающей подбор состава асфальтобетона с учетом условий эксплуатации, и применение полимерно-модифицированного асфальтобетона.

Планируется расширить применение методов контроля, позволяющих проверять качество покрытия без его разрушения, и повысить требования к лабораторным испытаниям материалов.

Отдельное внимание уделено качеству светоотражающих дорожных знаков и разметки.

В обсуждении участвовали депутаты Курултая Замир Сагинов и Мейрхат Касымбаев, академик Национальной академии наук при Президенте Казахстана Багдат Телтаев и другие специалисты.

Заводы готовы производить новые виды дорожного битума

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что совместно с Министерством энергетики и национальной компанией «КазМунайГаз» проведена инвентаризация системы транспортировки и хранения битума.

По ее итогам подготовлены предложения по повышению качества продукции, равномерной загрузке заводов и переходу на выпуск полимерно-модифицированного битума.

Каспийский битумный и Павлодарский нефтехимический заводы готовы выпускать битум марок 50/70 и 70/100, включая полимерно-модифицированные составы, при наличии соответствующих заявок.

Предлагаемые изменения затрагивают весь процесс дорожного строительства, от выбора материалов и соблюдения технологии до проверки готового покрытия.

За перегруженными грузовиками хотят следить строже

Еще одно направление реформы касается сохранности уже построенных дорог.

Правительство рассматривает предложения по усилению весогабаритного контроля грузового транспорта. В частности, обсуждается законодательное закрепление автоматической фиксации нарушений, включая случаи объезда автоматизированных станций взвешивания.

Предлагается повысить ответственность за перегруз автомобилей.

Цифровые инструменты мониторинга транспорта продолжают объединять в единую систему E-Kolik.

Эти меры направлены на защиту дорожного покрытия от повреждений, связанных с движением перегруженного транспорта.

Что изменится для дорог в регионах

Отдельно рассматривается система управления автомобильными дорогами местного значения.

Рабочая группа подготовила предложения по совершенствованию координации между центральными и местными исполнительными органами и повышению ответственности за качество дорожных работ.

Предлагается более подробно учитывать климатические и региональные особенности при выборе конструкции дорожного покрытия.

На совещании рассмотрели развитие придорожного сервиса, модернизацию автомобильных пунктов пропуска и цифровой мониторинг дорожной инфраструктуры.

Когда подготовят новые требования

По итогам совещания Олжас Бектенов поручил рабочей группе до конца ноября 2026 года завершить обсуждение и представить комплексный пакет предложений по реформированию отрасли.

В него должны войти пересмотр строительных нормативов, повышение требований к качеству материалов, новые технологии и меры ответственности подрядчиков.

Предложения должны охватывать весь цикл дорожных работ, от строительства до эксплуатации.

Реформа направлена на устранение причин преждевременного разрушения дорожного покрытия и повышение ответственности подрядных организаций за качество и долговечность автомобильных дорог республиканского и местного значения.