33 расследования и ущерб более 8 млрд теңге: что выявили при проверке дорог в Казахстане
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В Казахстане выявили нарушения при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. Уже начато 33 досудебных расследования, предварительный ущерб превышает 8 млрд теңге. Среди выявленных случаев оказались повторные тендеры на ремонт дорог, которые уже отремонтировали и на которые еще действовали гарантии подрядчиков.
Об этом стало известно на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященном реформированию дорожной отрасли и выполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева.
В Послании от 28 октября Глава государства поставил задачи по развитию современной сети автомобильных дорог и повышению качества инфраструктуры. Правительство рассматривает изменения, которые должны сократить количество дефектов дорожного покрытия и повысить ответственность строительных компаний.
На ремонт одних и тех же дорог пытались выделять деньги повторно
О предварительных результатах проверок рассказал первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев.
По его информации, нарушения затронули разные этапы работы с автомобильными дорогами, начиная с планирования и проведения закупок и заканчивая строительством и эксплуатацией.
На сегодняшний день начато 33 досудебных расследования. Предварительная сумма ущерба составляет более 8 млрд теңге. Расследования продолжаются.
Отдельно прокуратура выявила необоснованные государственные закупки. В некоторых случаях объявлялись новые тендеры на ремонт дорог, которые уже были отремонтированы. Причем на часть этих объектов продолжали действовать гарантийные обязательства подрядчиков.
Благодаря отмене необоснованных договоров и планов госзакупок удалось предотвратить расходы на 36 млрд теңге.
Почему на дорогах появляются трещины и колея
На совещании разобрали причины преждевременного разрушения дорожного покрытия.
Участникам показали, из-за чего на асфальте образуются трещины, колея и другие дефекты. Среди рассматриваемых решений было обновление строительных нормативов с учетом климата регионов и фактической нагрузки на дороги.
Предложено пересмотреть требования к дорожным материалам и технологиям укладки покрытия.
В частности, речь идет о применении кубовидного щебня определенных фракций, базового и модифицированного битума. Такие материалы должны повысить устойчивость асфальта к деформации и образованию трещин.
Рассматривается переход к технологии Superpave, предусматривающей подбор состава асфальтобетона с учетом условий эксплуатации, и применение полимерно-модифицированного асфальтобетона.
Планируется расширить применение методов контроля, позволяющих проверять качество покрытия без его разрушения, и повысить требования к лабораторным испытаниям материалов.
Отдельное внимание уделено качеству светоотражающих дорожных знаков и разметки.
В обсуждении участвовали депутаты Курултая Замир Сагинов и Мейрхат Касымбаев, академик Национальной академии наук при Президенте Казахстана Багдат Телтаев и другие специалисты.
Заводы готовы производить новые виды дорожного битума
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что совместно с Министерством энергетики и национальной компанией «КазМунайГаз» проведена инвентаризация системы транспортировки и хранения битума.
По ее итогам подготовлены предложения по повышению качества продукции, равномерной загрузке заводов и переходу на выпуск полимерно-модифицированного битума.
Каспийский битумный и Павлодарский нефтехимический заводы готовы выпускать битум марок 50/70 и 70/100, включая полимерно-модифицированные составы, при наличии соответствующих заявок.
Предлагаемые изменения затрагивают весь процесс дорожного строительства, от выбора материалов и соблюдения технологии до проверки готового покрытия.
За перегруженными грузовиками хотят следить строже
Еще одно направление реформы касается сохранности уже построенных дорог.
Правительство рассматривает предложения по усилению весогабаритного контроля грузового транспорта. В частности, обсуждается законодательное закрепление автоматической фиксации нарушений, включая случаи объезда автоматизированных станций взвешивания.
Предлагается повысить ответственность за перегруз автомобилей.
Цифровые инструменты мониторинга транспорта продолжают объединять в единую систему E-Kolik.
Эти меры направлены на защиту дорожного покрытия от повреждений, связанных с движением перегруженного транспорта.
Что изменится для дорог в регионах
Отдельно рассматривается система управления автомобильными дорогами местного значения.
Рабочая группа подготовила предложения по совершенствованию координации между центральными и местными исполнительными органами и повышению ответственности за качество дорожных работ.
Предлагается более подробно учитывать климатические и региональные особенности при выборе конструкции дорожного покрытия.
На совещании рассмотрели развитие придорожного сервиса, модернизацию автомобильных пунктов пропуска и цифровой мониторинг дорожной инфраструктуры.
Когда подготовят новые требования
По итогам совещания Олжас Бектенов поручил рабочей группе до конца ноября 2026 года завершить обсуждение и представить комплексный пакет предложений по реформированию отрасли.
В него должны войти пересмотр строительных нормативов, повышение требований к качеству материалов, новые технологии и меры ответственности подрядчиков.
Предложения должны охватывать весь цикл дорожных работ, от строительства до эксплуатации.
Реформа направлена на устранение причин преждевременного разрушения дорожного покрытия и повышение ответственности подрядных организаций за качество и долговечность автомобильных дорог республиканского и местного значения.
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