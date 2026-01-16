В 2025 году на железнодорожных объектах Астаны зарегистрировано 334 случая экстренного торможения поездов, связанных с нахождением детей на путях, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции на транспорте.

Для профилактики подобных ситуаций сотрудники транспортной полиции провели рейд “Закон и порядок на железной дороге: территория повышенного риска” на вокзале Астана-1. Мероприятие направлено на предупреждение несчастных случаев, информирование родителей и детей о повышенной опасности железной дороги и формирование культуры безопасного поведения.

"Наша главная задача — сформировать у граждан ответственное отношение к вопросам безопасности. Принцип “Закон и порядок” — это обязанность каждого, кто заботится о собственной безопасности и безопасности окружающих", — отметил заместитель ЛУП на станции Астана Дастан Дармурзин.

По данным департамента, в 2025 году на железной дороге произошло 1869 экстренных торможений, из них 334 связаны с детьми, а также 77 случаев травмирования граждан, почти половина с летальным исходом. Основными причинами происшествий остаются переход через пути в неположенных местах, пролезание под вагонами и использование наушников или мобильных телефонов при движении поездов.

В ходе рейда транспортная полиция разъясняла гражданам требования безопасности, распространяла информационные буклеты и приводила реальные примеры трагических случаев. Полиция настоятельно призывает родителей не оставлять детей без присмотра рядом с железной дорогой и переходить пути только в специально оборудованных местах.