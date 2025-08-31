В День шахтёра Казахстан отмечает труд тех, кто работает на глубине и в разрезах страны. На сегодняшний день запасы угля составляют порядка 33,6 млрд тонн, а ежегодная добыча держится на уровне более 112 млн тонн. Именно уголь сегодня обеспечивает около 70% всей электроэнергии республики. Корреспондент BAQ.KZ узнала, где расположены самые крупные шахты и месторождения страны и какие предприятия являются лидерами отрасли.

Казахстан — в десятке мировых лидеров по углю

По данным Министерства промышленности и строительства, угольная промышленность Казахстана играет ключевую роль в национальной экономике.

"По добыче угля и по их запасам Казахстан входит в десятку мировых лидеров. Запасы на месторождениях Казахстана составляют порядка 33,6 млрд. тонн угля", – сообщили в Минпромышленности на запрос BAQ.KZ.

Уголь обеспечивает не только энергетику, но и промышленность.

"Сегодня угольная отрасль республики обеспечивает выработку в Казахстане порядка 70% электроэнергии, стопроцентную загрузку коксохимического производства, полностью удовлетворяет потребности в топливе промышленные предприятия, коммунально-бытовой сектор и население", – отметили в Министерстве.

Где расположены крупнейшие угольные бассейны

Основные богатства сосредоточены в Центральном и северо-восточном регионах страны.

"Крупные угольные месторождения находятся в Центральном Казахстане (Карагандинский и Тургайский угольные бассейны, месторождения Шубарколь, Жалын) и северо-восточном регионе страны (Экибастузский и Майкубенский угольные бассейны, месторождение Каражыра)", – говорится в ответе ведомства.

Добыча угля на протяжении последних лет остаётся стабильной: в 2021 году — 112,1 млн тонн, в 2022 — 113,7 млн тонн, в 2023 — 112,7 млн тонн, а в 2024 — 112,6 млн тонн.

Ключевые предприятия и шахты

Сегодня в угольной отрасли страны работают крупнейшие компании: Богатырь Комир, Восточный разрез, Шубарколь Комир, Казахмыс Коал, Каражыра, Угольный департамент Qarmet, Майкубен Вест, Ангрессор Энерго, Шубарколь Премиум.

Среди действующих шахт — шахта им. Костенко, шахта им. Кузембаева, шахта "Саранская", шахта "Абайская", шахта "Казахстанская", шахта им. Ленина, шахта "Шахтинская", шахта "Тентекская" Угольного департамента АО "Qarmet", шахта Кировская, шахта Западная ТОО "СТС-1", шахта ТОО фирма "Рапид".

"На сегодняшний день закрытие или открытие новых шахт не планируются", – уточнили в Министерстве.

Будущее угольной отрасли: от топлива к химии

Несмотря на мировой тренд по декарбонизации, в Казахстане делают ставку на новые направления развития угля.

"Учитывая мировые тренды по декарбонизации экономики, углеродной нейтральности и перехода на альтернативные источники энергии, полагаем необходимым активно развивать углехимию и комплексную глубокую переработку угля", — сообщили в пресс-службе.

Особое внимание уделяется технологиям переработки угля в химическую продукцию.