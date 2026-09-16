34 дачных дома спасли от пожара в Актюбинской области

Спасатели МЧС ликвидировали пожар.

16 Сентября 2026, 21:29
АВТОР
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Скриншот видео 16 Сентября 2026, 21:29
16 Сентября 2026, 21:29
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Фото: Скриншот видео

В городе Алга Алгинского района произошло возгорание сухой травы на территории садоводческих коллективов.

Оперативными действиями спасателейи дальнейшее распространение огня предотвращено и спасены 34 дачных домика.

К ликвидации пожара были привлечены около 85 человек и более 20 единиц техники МЧС, пожарного поста «Ауыл құтқарушылары», местных исполнительных органов, ДП и скорой медицинской помощи. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Для координации действий всех задействованных служб на месте пожара был создан оперативный штаб. Работу штаба и взаимодействие сил и средств координировал заместитель начальника ДЧС.

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