34 дачных дома спасли от пожара в Актюбинской области
Спасатели МЧС ликвидировали пожар.
16 Сентября 2026, 21:29
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16 Сентября 2026, 21:2916 Сентября 2026, 21:29
213Фото: Скриншот видео
В городе Алга Алгинского района произошло возгорание сухой травы на территории садоводческих коллективов.
Оперативными действиями спасателейи дальнейшее распространение огня предотвращено и спасены 34 дачных домика.
К ликвидации пожара были привлечены около 85 человек и более 20 единиц техники МЧС, пожарного поста «Ауыл құтқарушылары», местных исполнительных органов, ДП и скорой медицинской помощи. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Для координации действий всех задействованных служб на месте пожара был создан оперативный штаб. Работу штаба и взаимодействие сил и средств координировал заместитель начальника ДЧС.
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