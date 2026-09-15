Супруги погибли после конфликта в Астане: что известно
Предположительно, трагедия произошла после семейной ссоры.
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В Астане произошел трагический инцидент в одном из жилых комплексов. По предварительным данным, семейный конфликт между супругами закончился гибелью мужчины и женщины.
Что произошло
Информация о трагедии появилась в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в столичном жилом комплексе «Шыгыс».
Предварительно известно, что между супругами произошел конфликт, после которого оба погибли.
Есть ли свидетели
По словам соседей, в момент происшествия рядом могли находиться двое детей – 12 и 14 лет.
Однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны правоохранительных органов.
Что известно о причинах
Как сообщили в Департаменте полиции города, по факту убийства и суицида возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что в ходе конфликта между супругами 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своей 53-летней супруге, после чего причинил себе ножевое ранение. От полученных травм оба скончались на месте происшествия», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что конфликт 13-летних школьников в Семее закончился ножевыми ранениями.
По предварительной информации, после уроков двое одноклассников отправились гулять неподалеку от школы. Между подростками произошел конфликт, в результате которого один из них получил многочисленные ножевые ранения.
10 сентября в полицию поступила информация о госпитализации двух человек с телесными повреждениями.
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