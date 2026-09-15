В Астане произошел трагический инцидент в одном из жилых комплексов. По предварительным данным, семейный конфликт между супругами закончился гибелью мужчины и женщины.

Что произошло

Информация о трагедии появилась в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в столичном жилом комплексе «Шыгыс».

Предварительно известно, что между супругами произошел конфликт, после которого оба погибли.

Есть ли свидетели

По словам соседей, в момент происшествия рядом могли находиться двое детей – 12 и 14 лет.

Однако эта информация пока не получила официального подтверждения со стороны правоохранительных органов.

Что известно о причинах

Как сообщили в Департаменте полиции города, по факту убийства и суицида возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в ходе конфликта между супругами 55-летний мужчина нанес ножевые ранения своей 53-летней супруге, после чего причинил себе ножевое ранение. От полученных травм оба скончались на месте происшествия», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что конфликт 13-летних школьников в Семее закончился ножевыми ранениями.

По предварительной информации, после уроков двое одноклассников отправились гулять неподалеку от школы. Между подростками произошел конфликт, в результате которого один из них получил многочисленные ножевые ранения.

10 сентября в полицию поступила информация о госпитализации двух человек с телесными повреждениями.

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