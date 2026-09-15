«Астана Арена» примет матч за Суперкубок УЕФА-2028
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Астана примет матч за Суперкубок УЕФА 2028 года. Исполнительный комитет УЕФА утвердил столицу Казахстана местом проведения престижного футбольного поединка.
Матч состоится на стадионе «Астана Арена». В Суперкубке традиционно встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Проведение игры такого уровня станет одним из крупнейших международных футбольных событий, которые принимал Казахстан.
«Астана Арену» подготовят к матчу
До проведения Суперкубка инфраструктуру стадиона планируют реконструировать и обновить, чтобы арена соответствовала требованиям УЕФА для проведения крупных европейских матчей.
В Казахстанской федерации футбола отмечают, что решение провести Суперкубок в Астане стало результатом работы по развитию спортивной инфраструктуры и укреплению сотрудничества с УЕФА.
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