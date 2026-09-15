Казахстанцам пообещали безвизовый режим с Израилем: названы сроки

Безвизовый режим между Казахстаном и Израилем может заработать уже в начале 2027 года. Сейчас стороны готовят соответствующее соглашение, сообщил посол Израиля Йоав Быстрицкий. По словам дипломата, соглашение планируют подписать во время предстоящего визита главы внешнеполитического ведомства Израиля в Казахстан. При этом точная дата пока не определена.

Мы ожидаем подписания соглашения о безвизовом режиме между Казахстаном и Израилем. Сейчас мы над этим работаем. Точной даты пока нет, но рассчитываем, что это произойдет в начале 2027 года, – сказал Быстрицкий на встрече с журналистами в Астане.

После заключения соглашения казахстанцы могут стать первыми гражданами из Центральной Азии, получившими возможность посещать Израиль без виз. Параллельно стороны работают над запуском прямого авиасообщения. Посол отметил, что прямой рейс может способствовать развитию туризма и деловых связей между Казахстаном и Израилем.

Авиасвязь – это, может быть, самая важная вещь, чтобы создать такие бизнес-контакты между бизнес-комьюнити. Так что мы это очень ожидаем, – добавил дипломат.

Напомним, в январе 2026 года Казахстан и Израиль подписали меморандум о намерении ввести безвизовый режим.