В Казахстане стартовала масштабная программа реновации 34 областных больниц, направленная на повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

Проект охватывает шесть ключевых направлений: открытие терапевтических отделений, создание центров компетенций, развитие телемедицины, запуск симуляционных центров, обучение медицинских кадров и обновление оборудования.

В течение трёх лет в 17 регионах страны планируется открыть 71 профильное отделение — кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, ревматологии, гематологии, нефрологии и педиатрии — на 2 544 койки, из которых 2 148 будут созданы за счёт перепрофилирования существующего фонда.

Больше всего новых коек появится в Туркестанской (828), Акмолинской (338), Актюбинской (285), Атырауской (243) и Алматинской (180) областях.

В рамках реновации также предусмотрено открытие 17 симуляционных центров, модернизация 19 центров телемедицины и обучение 430 медицинских работников региональных больниц.

Программа предусматривает:

капитальный ремонт и строительство новых корпусов, включая обновление инженерных сетей и операционных;

оснащение больниц современным оборудованием — томографами, ангиографами, эндоскопическими и роботизированными системами;

повышение квалификации врачей и внедрение международных клинических протоколов;

оптимизацию маршрутов пациентов для сокращения времени диагностики и лечения;

создание комфортных условий для пациентов, включая палаты нового формата и инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

Министерство здравоохранения отмечает, что реализация программы позволит укрепить региональную медицинскую инфраструктуру и сделать специализированную помощь более доступной для жителей всех областей страны.