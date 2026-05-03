Вертолёт МЧС доставил ребёнка из Катон-Карагая в Усть-Каменогорск

В Восточно-Казахстанской области вертолёт «Казавиаспас» МЧС экстренно перевёз четырёхлетнего ребёнка из Катон-Карагайского района в Усть-Каменогорск, передает BAQ.kz.

На борту находились специалисты санитарной авиации, которые на протяжении всего полёта контролировали состояние маленького пациента. Перелёт прошёл без осложнений, после чего ребёнка передали врачам областного центра для продолжения лечения.

Как отметили в ведомстве, оперативные действия экипажа и медиков позволили своевременно оказать необходимую помощь.

В МЧС подчеркнули, что авиационные подразделения работают в круглосуточном режиме и готовы вылетать в труднодоступные районы, где доставка пациентов наземным транспортом занимает слишком много времени.