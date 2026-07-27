34 рабочих госпитализировали после массового отравления на заводе в Турции

Массовое отравление произошло на мясоперерабатывающем заводе в провинции Болу на северо-западе Турции. В результате происшествия 34 рабочих были госпитализированы, сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По предварительным данным, сотрудники цеха по разделке мяса одновременно почувствовали недомогание. Их доставили в медицинские учреждения с симптомами отравления.

Предполагается, что рабочие могли пострадать из-за воздействия химического вещества, которым обрабатывали территорию предприятия.

Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего начато расследование. Обстоятельства массового отравления устанавливаются.