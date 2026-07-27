34 рабочих госпитализировали после массового отравления на заводе в Турции
Предположительно, сотрудники могли отравиться химическим веществом, которым обрабатывали предприятие.
27 Июля 2026, 04:22
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27 Июля 2026, 04:2227 Июля 2026, 04:22
171Фото: Haber Global
Массовое отравление произошло на мясоперерабатывающем заводе в провинции Болу на северо-западе Турции. В результате происшествия 34 рабочих были госпитализированы, сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
По предварительным данным, сотрудники цеха по разделке мяса одновременно почувствовали недомогание. Их доставили в медицинские учреждения с симптомами отравления.
Предполагается, что рабочие могли пострадать из-за воздействия химического вещества, которым обрабатывали территорию предприятия.
Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
По факту произошедшего начато расследование. Обстоятельства массового отравления устанавливаются.
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