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34 рабочих госпитализировали после массового отравления на заводе в Турции

Предположительно, сотрудники могли отравиться химическим веществом, которым обрабатывали предприятие.

27 Июля 2026, 04:22
АВТОР
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Haber Global 27 Июля 2026, 04:22
27 Июля 2026, 04:22
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Фото: Haber Global

Массовое отравление произошло на мясоперерабатывающем заводе в провинции Болу на северо-западе Турции. В результате происшествия 34 рабочих были госпитализированы, сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

По предварительным данным, сотрудники цеха по разделке мяса одновременно почувствовали недомогание. Их доставили в медицинские учреждения с симптомами отравления.

Предполагается, что рабочие могли пострадать из-за воздействия химического вещества, которым обрабатывали территорию предприятия.

Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего начато расследование. Обстоятельства массового отравления устанавливаются.

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