Токаев подарил Путину картину с особым смыслом
Как сообщила Акорда, подарок был вручен в рамках встречи лидеров двух стран в Омске.
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Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину символичный подарок — картину, на которой изображены казахский ученый и просветитель Шокан Уалиханов и русский писатель Федор Достоевский.
Отмечается, что Шокан Уалиханов и Федор Достоевский познакомились в середине XIX века в Семипалатинске. Их связывали дружеские отношения и многолетняя переписка, которая считается одной из ярких страниц культурных связей Казахстана и России.
Сегодня встреча президентов Казахстана и России состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества, главной темой которого стало формирование глобальной логистической экосистемы и развитие транспортно-логистического сотрудничества.
В ходе форума стороны обсудили расширение взаимной торговли и инвестиций, совместные промышленные проекты, развитие транспортных коридоров, цифровизацию логистики, запуск цифрового транспортного коридора «Казахстан – Россия», а также сотрудничество в энергетике, космической отрасли и туризме.
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