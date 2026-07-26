Токаев подарил Путину картину с особым смыслом

Касым-Жомарт Токаев преподнес Владимиру Путину символичный подарок — картину, на которой изображены казахский ученый и просветитель Шокан Уалиханов и русский писатель Федор Достоевский.

Отмечается, что Шокан Уалиханов и Федор Достоевский познакомились в середине XIX века в Семипалатинске. Их связывали дружеские отношения и многолетняя переписка, которая считается одной из ярких страниц культурных связей Казахстана и России.

Сегодня встреча президентов Казахстана и России состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества, главной темой которого стало формирование глобальной логистической экосистемы и развитие транспортно-логистического сотрудничества.

В ходе форума стороны обсудили расширение взаимной торговли и инвестиций, совместные промышленные проекты, развитие транспортных коридоров, цифровизацию логистики, запуск цифрового транспортного коридора «Казахстан – Россия», а также сотрудничество в энергетике, космической отрасли и туризме.