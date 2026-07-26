Обвиняемый по громкому делу в Мангистау объявлен в розыск

Один из обвиняемых по уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Мангистауской области объявлен в розыск. По словам адвоката Ажар Картбай, судебный процесс в отношении остальных обвиняемых уже начинается, тогда как один из фигурантов скрылся от следствия.

В настоящее время его местонахождение устанавливают правоохранительные органы. По данным МВД Казахстана, в розыск объявлен Мустафаев Ержан Казангалиевич, 1983 года рождения. Ажар Картбай обратилась к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о возможном местонахождении разыскиваемого в департамент полиции Мангистауской области.

Каждый, кто скрывается от правосудия, должен понимать: избежать ответственности не получится. Рано или поздно перед судом должны предстать все, — написала представитель потерпевшей стороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Мангистауской области перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в систематическом изнасиловании несовершеннолетней. Один из фигурантов дела пока остается в розыске.