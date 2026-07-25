Путин назвал ключевое условие развития сотрудничества России и Казахстана
Президент России Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана сохраняются широкие возможности для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Об этом он сказал на пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По словам российского лидера, именно взаимодействие регионов, бизнеса и местных властей способствует росту взаимной торговли и увеличению инвестиционных потоков между двумя странами.
Скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни, — заявил Владимир Путин.
Он выразил уверенность, что российские и казахстанские регионы продолжат совместную работу по укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений.
Уверен, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов, — подчеркнул президент России.
Помимо глав государств, на пленарном заседании выступили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
Самое читаемое
- Караганда станет больше: к городу присоединят 281 гектар земли
- Зеленский допустил подписание мирного соглашения с Россией в Вашингтоне
- Многодетная жамбылка оказалась на скамье подсудимых: что произошло
- Две трагедии за сутки: в Семее дети выпали из окон
- «Отлов» за закрытой дверью: как трагедия в Конаеве показала изнанку новых правил для животных