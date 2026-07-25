Путин назвал ключевое условие развития сотрудничества России и Казахстана

По словам российского лидера, именно взаимодействие регионов, бизнеса и местных властей способствует росту взаимной торговли и увеличению инвестиционных потоков между двумя странами.

Скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни, — заявил Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что российские и казахстанские регионы продолжат совместную работу по укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений.

Уверен, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов, — подчеркнул президент России.

Помимо глав государств, на пленарном заседании выступили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.