Как ИИ будет следить за дорогами: Токаеву и Путину презентовали новые цифровые решения
Президентам Казахстана и России представили цифровые проекты, которые должны повысить прозрачность торговли, упростить грузоперевозки и сделать автомобильный транспорт безопаснее.
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Презентация состоялась в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину показали систему цифровой маркировки товаров, которая позволяет отслеживать происхождение продукции и обеспечивает прозрачность товарооборота. Кроме того, была представлена платформа Smart Cargo, призванная объединить участников перевозочного процесса в единой цифровой системе, а также цифровой контур AI Jol, использующий технологии искусственного интеллекта для непрерывного анализа транспортных потоков.
О ходе совместной работы по развитию внешней торговли и транспортно-логистической инфраструктуры президентам доложили заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Также Токаева и Путина проинформировали о совместных проектах по развитию транспортной связанности в железнодорожной, автомобильной и авиационной сферах.
Отдельное внимание было уделено перспективам синхронной модернизации автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.
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