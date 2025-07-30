34 тысячи официальных банкротов: как закон изменил судьбы казахстанцев
270 тысяч граждан обратились за банкротством с 2023 года.
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С 1 марта 2023 года в Казахстане действует институт банкротства физических лиц. В ходе его работы подано более 270 000 заявлений на процедуру банкротства, передает BAQ.KZ.
Из них 262 000 — в рамках внесудебной процедуры. Однако 73% заявлений (193 000) были отклонены из‑за несоответствия входным критериям: наличие имущества, неподходящая сумма долга или срок неплатежа, отсутствие урегулирования с кредитором.
Законодательные изменения упростили доступ к банкротству.
В июне 2024 года:
- отменено требование подтверждать урегулирование задолженности с кредитором;
- исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга (информация теперь запрашивается автоматически из кредитных бюро);
- расширен список кредиторов, включая новые категории.
С сентября 2025 года вступают нормы, согласно которым:
- не потребуется урегулирование долгов по банковским займам и микрокредитам, заключенным до 1 января 2025 года;
- после завершения процедуры все обязательства прекращаются вне зависимости от записи в кредитной истории.
Статистика на 1 июля 2025 года
34 000 граждан получили официальный статус банкрота, из них:
- 2 031 — получатели адресной социальной помощи;
- 10 451 — с просроченным долгом более 5 лет.
Из тех, кто получил отказ, 6 795 человек повторно подали заявление спустя три месяца и были признаны банкротами.
В судебной процедуре:
- 10 000 заявлений подано — 225 человек признаны банкротами;
- 181 человек сейчас находится в процессе восстановления платежеспособности.
Финансовая реабилитация возвращает людей в экономику
Более 34 000 граждан смогли избавиться от чрезмерной долговой нагрузки и вернуться к активной жизни.
Из них 1 248 стали индивидуальными предпринимателями. По данным налоговой отчетности 2024 года:
- совокупный доход — 202,8 млн тенге;
- начислено налогов — 16 млн тенге.
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