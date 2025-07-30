С 1 марта 2023 года в Казахстане действует институт банкротства физических лиц. В ходе его работы подано более 270 000 заявлений на процедуру банкротства, передает BAQ.KZ.

Из них 262 000 — в рамках внесудебной процедуры. Однако 73% заявлений (193 000) были отклонены из‑за несоответствия входным критериям: наличие имущества, неподходящая сумма долга или срок неплатежа, отсутствие урегулирования с кредитором.

Законодательные изменения упростили доступ к банкротству.

В июне 2024 года:

отменено требование подтверждать урегулирование задолженности с кредитором;

исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга (информация теперь запрашивается автоматически из кредитных бюро);

расширен список кредиторов, включая новые категории.

С сентября 2025 года вступают нормы, согласно которым:

не потребуется урегулирование долгов по банковским займам и микрокредитам, заключенным до 1 января 2025 года;

после завершения процедуры все обязательства прекращаются вне зависимости от записи в кредитной истории.

Статистика на 1 июля 2025 года

34 000 граждан получили официальный статус банкрота, из них:

2 031 — получатели адресной социальной помощи;

10 451 — с просроченным долгом более 5 лет.

Из тех, кто получил отказ, 6 795 человек повторно подали заявление спустя три месяца и были признаны банкротами.

В судебной процедуре:

10 000 заявлений подано — 225 человек признаны банкротами;

181 человек сейчас находится в процессе восстановления платежеспособности.

Финансовая реабилитация возвращает людей в экономику

Более 34 000 граждан смогли избавиться от чрезмерной долговой нагрузки и вернуться к активной жизни.

Из них 1 248 стали индивидуальными предпринимателями. По данным налоговой отчетности 2024 года: