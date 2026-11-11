35 дней до 35-летия Независимости: как изменился Казахстан за эти годы

До 35-летия Независимости Казахстана осталось всего 35 дней. 16 декабря 2026 года страна отметит историческую дату. За эти годы Казахстан сформировал собственную государственную систему, перешел к рыночной экономике и занял свое место на международной арене. Но что изменилось в жизни обычных людей? BAQ.KZ на основе официальных данных проследил, какой путь прошла страна за годы независимости.

Как становился независимый Казахстан

Один из первых шагов к независимости Казахстан сделал 25 октября 1990 года. В этот день Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», провозгласивший Казахстан независимым государством. После этого начался период формирования собственной политической и экономической системы.

2 марта 1992 года Казахстан стал членом Организации Объединенных Наций (ООН). 4 июня того же года были утверждены Государственный флаг и Герб страны.

15 ноября 1993 года в обращение ввели национальную валюту, теңге. Это позволило Казахстану самостоятельно проводить денежно-кредитную политику.

Одним из наиболее заметных событий независимого периода стал перенос столицы из Алматы в Акмолу. С 10 декабря 1997 года Акмола официально стала столицей Казахстана. Позднее город получил название Астана.

Государственная система за эти годы прошла несколько этапов развития. 15 марта 2026 года на республиканском референдуме была принята новая Конституция, которая вступила в силу 1 июля.

Поэтому свое 35-летие Казахстан встречает в период очередного обновления политической системы.

Во сколько раз выросла экономика

Первые годы независимости стали для Казахстана серьезным экономическим испытанием. После распада Советского Союза прежние хозяйственные связи разрушились, производство сократилось, а страна начала переход от плановой экономики к рыночным отношениям.

За последующие десятилетия масштабы казахстанской экономики значительно увеличились.

По данным Бюро национальной статистики, с 1994 по 2024 год экономика Казахстана в реальном выражении выросла в 4,4 раза. Этот показатель учитывает изменение цен и отражает фактический рост производства товаров и услуг.

По итогам 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана достиг 306 млрд долларов США. Реальный экономический рост составил 6,5%.

Существенно увеличились и объемы внешней торговли.

В 1995 году внешнеторговый оборот Казахстана составлял 9,1 млрд долларов. К 2024 году он достиг 142,1 млрд долларов. Получается, за три десятилетия объем торговли с другими государствами вырос почти в 16 раз.

За эти годы заметно выросла роль малого и среднего бизнеса. Если в 2005 году его доля в экономике составляла 10,5%, то в 2024 году достигла 38,9%.

Менялась и структура производства. В 2025 году доля обрабатывающей промышленности в валовом внутреннем продукте составила 12,8%, а горнодобывающей отрасли 11,7%.

При этом Казахстану по-прежнему предстоит решать задачи по снижению сырьевой зависимости, развитию производств с высокой добавленной стоимостью и повышению производительности труда.

Как изменилось население за 35 лет

Одно из самых заметных изменений за годы независимости связано с численностью населения.

По данным Бюро национальной статистики, в 1991 году в Казахстане проживали 16,4 млн человек. На 1 октября 2026 года численность населения достигла 20 633 529 человек.

За годы независимости казахстанцев стало больше более чем на 4 млн.

Историческую отметку в 20 миллионов жителей страна преодолела 14 ноября 2023 года.

Увеличилась и ожидаемая продолжительность жизни.

В 1994 году этот показатель составлял 64,9 года, а в 2025 году достиг 75,97 года. За три десятилетия прибавка составила более 11 лет.

По последним данным статистики, ожидаемая продолжительность жизни женщин в Казахстане составляет 79,8 года, мужчин 72,19 года.

Менялось и расселение населения. Если в 1994 году доля городских жителей составляла 55,7%, то в 2024 году достигла 63%.

Все больше казахстанцев стали переезжать в города. Рост городского населения увеличил спрос на жилье, школы, больницы, дороги и коммунальную инфраструктуру.

Сколько жилья, дорог и школ построили

Перемены за годы независимости заметны и в строительстве.

По данным Бюро национальной статистики, в 1994 году в Казахстане ввели в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья. В 2024 году этот показатель достиг 19,1 млн квадратных метров.

То есть ежегодный объем вводимого жилья вырос более чем в восемь раз.

Увеличилась и обеспеченность жильем. Если в 2001 году на одного жителя приходилось в среднем 16,3 квадратного метра, то в 2024 году показатель достиг 24,5 квадратного метра.

За тот же период значительно расширилась транспортная инфраструктура.

С 1994 года в стране построили более 11 тысяч километров новых автомобильных дорог и 5,2 тысячи километров железнодорожных путей.

За последние 30 лет в Казахстане возвели свыше 2 тысяч школ.

Сегодня страна продолжает развивать транспортные коридоры между Европой и Азией.

Морские порты Актау и Курык, Транскаспийский международный транспортный маршрут и модернизация железнодорожной инфраструктуры должны расширить транзитные возможности Казахстана.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на развитии логистики.

«Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистическим центром Евразии», - заявил Глава государства.

Президент подчеркнул необходимость развития отечественных транспортных компаний, строительства качественных дорог и модернизации пунктов пропуска.

При этом наряду с новыми проектами сохраняются вопросы состояния действующей инфраструктуры, износа коммунальных сетей и различий в уровне развития городов и сельских населенных пунктов.

Как Казахстан занял свое место на международной арене

За 35 лет независимости Казахстан сформировал собственную внешнюю политику и расширил международные связи.

Одним из исторических решений стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года, еще до официального провозглашения независимости.

Впоследствии Казахстан отказался от ядерного оружия, оставшегося на его территории после распада Советского Союза.

В 2010 году страна председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и провела саммит организации в Астане.

В 2017–2018 годах Казахстан первым среди государств Центральной Азии стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

В 2017 году Астана приняла международную специализированную выставку ЭКСПО.

Еще одно событие в истории отечественной дипломатии произошло в октябре 2026 года.

Казахстан установил дипломатические отношения с Республикой Науру, которая стала 195-м государством, с которым страна установила дипломатические связи.

По информации Министерства иностранных дел, Казахстан завершил процесс установления дипломатических отношений со всеми государствами, входящими в ООН.

Это стало очередным этапом расширения международного присутствия страны.

От бумажных справок к цифровым услугам

В первые годы независимости большинство государственных услуг требовало личного посещения государственных органов и оформления бумажных документов.

Сегодня многие процедуры можно пройти через интернет, не выходя из дома.

По официальным данным, к концу 2025 года около 90% государственных услуг в Казахстане стали доступны онлайн.

За тот же год казахстанцам оказали более 51,5 млн государственных услуг в электронном формате.

Одновременно страна начала развивать собственную отрасль информационных технологий.

В 2025 году экспорт казахстанских услуг в сфере информационных технологий достиг 1,142 млрд долларов.

Для сравнения, в 2020 году показатель составлял всего 33,5 млн долларов. За пять лет экспорт таких услуг увеличился почти в 34 раза.

Развитие искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и технологического предпринимательства теперь входит в число государственных приоритетов.

В Послании от 28 октября Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу создать цифровую экономику, возможности которой будут доступны всем гражданам независимо от места проживания.

«Наша цель – построить по-настоящему народную цифровую экономику», подчеркнул Президент.

По его словам, стране предстоит перейти от простого предоставления цифровых услуг к расширению возможностей граждан зарабатывать и вести предпринимательскую деятельность с помощью современных технологий.

35-летие Независимости: какие задачи стоят перед Казахстаном

К 35-летию независимости Казахстан подходит с новыми экономическими и социальными задачами.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты дальнейшего развития страны. Среди них модернизация экономики, масштабное обновление инфраструктуры и повышение благосостояния населения.

Глава государства предложил объявить 2027 год Годом Всенародной большой стройки.

«Таким образом, наш общий всенародный ответ надвигающейся эпохе искусственного интеллекта: строить, и еще раз – строить!» заявил Президент.

В рамках этой инициативы во всех регионах Казахстана планируется строительство и обновление школ, больниц, автомобильных дорог, жилья и инженерных сетей.

По поручению Президента до конца 2029 года на инфраструктурную модернизацию предполагается направить из Национального фонда около 6,5 трлн теңге.

Из этой суммы 1,5 трлн теңге планируется выделить на социальные проекты в 2026 году и первые два месяца 2027 года.

На первом этапе предусмотрено строительство около 70 объектов здравоохранения и 50 объектов образования, спорта и культуры.

Но задачи предстоящих лет выходят далеко за пределы строительной отрасли.

Президент поручил сосредоточиться на повышении реальных доходов населения, снижении инфляции и дальнейшем развитии экономики.

В Послании поставлена задача с 1 января 2027 года повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч теңге.

Ожидается, что изменение затронет почти 1,8 млн человек, в том числе более 370 тысяч работников бюджетной сферы.

Отдельное поручение касается медицинских работников. С 1 января 2027 года предусмотрено повышение заработной платы специалистов участковой службы первичной медико-санитарной помощи за непрерывный стаж до 40%.

В социальной сфере государство намерено сосредоточиться на поддержке граждан, которые больше всего нуждаются в помощи, и развитии инфраструктуры инклюзивного образования.

Еще одно направление связано с энергетической безопасностью.

К 2029 году Казахстан должен выйти на устойчивый профицит электроэнергии, то есть производить больше электричества, чем потребляет.

Для этого предстоит строить новые электростанции, модернизировать действующие мощности и развивать атомную энергетику.

Среди других задач, поставленных Президентом, рациональное расходование водных ресурсов, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, расширение возможностей отечественной промышленности и построение цифровой экономики на основе искусственного интеллекта.

Для выполнения поручений Послания Правительство одобрило проект Общенационального плана, включающий 96 мероприятий.

Президент подчеркнул, что дальнейшие преобразования должны оцениваться прежде всего по их влиянию на жизнь граждан.

«Высшее мерило прогресса государства и главные потребители положительных итогов (или, как сейчас принято говорить, бенефициары) всех реформ – это наши граждане», отметил Касым-Жомарт Токаев.

За первые десятилетия независимости Казахстан прошел путь становления государственности, экономических преобразований и укрепления международных связей.

Теперь перед страной стоят задачи другого масштаба. Дальнейшее развитие будет зависеть от качества экономического роста, состояния инфраструктуры и того, насколько заметно эти перемены отразятся на повседневной жизни казахстанцев.