Доллар может укрепиться, а тенге оказаться под давлением: ФРС готовится повысить ставку

Вероятность повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в декабре выросла почти до 80%. Такое решение может повлиять не только на американский рынок, но и на курс доллара, стоимость золота и валютные рынки других стран, включая Казахстан. Ожидания инвесторов изменились после публикации данных о занятости в США. В октябре американская экономика получила 165 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Это почти втрое больше прогноза аналитиков, которые ожидали 59 тысяч.

Уровень безработицы также снизился с 4,2% до 4,1%. Для ФРС сильный рынок труда — один из сигналов того, что экономика пока сохраняет устойчивость. При этом инфляция остаётся высокой. Поэтому американский регулятор может пойти на повышение ставки, чтобы сдержать рост цен. По оценкам участников рынка, вероятность повышения ставки на 0,25 процентного пункта в декабре составляет около 79%. Неделей ранее она оценивалась в 71%.

Что это значит для Казахстана?

Повышение ставки в США может сделать долларовые активы более привлекательными для международных инвесторов. В таком случае часть капитала может перетекать в американские облигации и другие инструменты, а спрос на доллар — расти. Для Казахстана это один из факторов риска ослабления тенге. Однако курс национальной валюты зависит не только от политики ФРС, но и от цен на нефть, объёмов продажи валюты экспортёрами, операций Национального банка и спроса на иностранную валюту внутри страны.

На момент последних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел до 447,22 тенге. За день американская валюта потеряла 3,94 тенге. Объём торгов составил 509,3 млн долларов.

Что происходит с золотом и нефтью?

На фоне укрепления доллара золото подешевело на 0,9% — до 4 074,9 доллара за тройскую унцию. Обычно сильная американская валюта снижает привлекательность золота для инвесторов, поскольку оно становится дороже для покупателей, использующих другие валюты. Нефть Brent к выходным опустилась до 97,6 доллара за баррель. На котировки повлияли заявления президента США Дональда Трампа о снижении вероятности новых ударов по Ирану на фоне прогресса в переговорах.

Окончательное направление рынков во многом будет зависеть от предстоящей публикации данных об инфляции в США. Если рост цен окажется выше прогнозов, ожидания повышения ставки ФРС могут усилиться. Это способно дополнительно поддержать доллар и оказать давление на валюты развивающихся стран, в том числе на тенге.