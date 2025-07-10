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35 евро – и ты легенда: казахстанский чемпион купил себе звезду в Голливуде

Санжар Ташкенбай "засветился" на Аллее славы.

Сегодня, 10:45
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instagram.com/tashkenbay_sanzhar/ Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: instagram.com/tashkenbay_sanzhar/

Чемпион мира по боксу из Казахстана Санжар Ташкенбай опубликовал в своих социальных сетях фото на фоне именной звезды на знаменитой Аллее славы в Лос-Анджелесе. На снимке видно, что на мраморной плите красуется его имя - как у настоящих голливудских легенд, передает BAQ.KZ.

Однако, как выяснилось, речь идёт не о реальной звезде от Голливудской палаты коммерции, а об имитации, которую может заказать любой турист. Стоимость такой "звезды славы" - около 35 евро (примерно 21 тысяча тенге).

Несмотря на шутливый контекст, публикация вызвала бурную реакцию среди поклонников спортсмена. Многие посчитали, что Санжар действительно достоин собственной звезды - за заслуги на ринге.

Напомним, Санжар Ташкенбай — один из самых ярких молодых боксёров Казахстана. В 2023 году он стал чемпионом мира в весе до 48 кг, победив на турнире в Ташкенте. А в 2024 году завоевал золото Кубка мира в Астане, уверенно обыграв филиппинца Джея Брайана Барикуатро в финале весовой категории до 50 кг.

 
 
 
 
 
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Публикация от Санжар Ташкенбай (@tashkenbay_sanzhar)

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