Чемпион мира по боксу из Казахстана Санжар Ташкенбай опубликовал в своих социальных сетях фото на фоне именной звезды на знаменитой Аллее славы в Лос-Анджелесе. На снимке видно, что на мраморной плите красуется его имя - как у настоящих голливудских легенд, передает BAQ.KZ.

Однако, как выяснилось, речь идёт не о реальной звезде от Голливудской палаты коммерции, а об имитации, которую может заказать любой турист. Стоимость такой "звезды славы" - около 35 евро (примерно 21 тысяча тенге).

Несмотря на шутливый контекст, публикация вызвала бурную реакцию среди поклонников спортсмена. Многие посчитали, что Санжар действительно достоин собственной звезды - за заслуги на ринге.

Напомним, Санжар Ташкенбай — один из самых ярких молодых боксёров Казахстана. В 2023 году он стал чемпионом мира в весе до 48 кг, победив на турнире в Ташкенте. А в 2024 году завоевал золото Кубка мира в Астане, уверенно обыграв филиппинца Джея Брайана Барикуатро в финале весовой категории до 50 кг.