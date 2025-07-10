35 евро – и ты легенда: казахстанский чемпион купил себе звезду в Голливуде
Санжар Ташкенбай "засветился" на Аллее славы.
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Чемпион мира по боксу из Казахстана Санжар Ташкенбай опубликовал в своих социальных сетях фото на фоне именной звезды на знаменитой Аллее славы в Лос-Анджелесе. На снимке видно, что на мраморной плите красуется его имя - как у настоящих голливудских легенд, передает BAQ.KZ.
Однако, как выяснилось, речь идёт не о реальной звезде от Голливудской палаты коммерции, а об имитации, которую может заказать любой турист. Стоимость такой "звезды славы" - около 35 евро (примерно 21 тысяча тенге).
Несмотря на шутливый контекст, публикация вызвала бурную реакцию среди поклонников спортсмена. Многие посчитали, что Санжар действительно достоин собственной звезды - за заслуги на ринге.
Напомним, Санжар Ташкенбай — один из самых ярких молодых боксёров Казахстана. В 2023 году он стал чемпионом мира в весе до 48 кг, победив на турнире в Ташкенте. А в 2024 году завоевал золото Кубка мира в Астане, уверенно обыграв филиппинца Джея Брайана Барикуатро в финале весовой категории до 50 кг.
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