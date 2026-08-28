35 хищных птиц незаконно держал житель Караганды

В Караганде вынесли приговор мужчине, который на протяжении нескольких лет незаконно приобретал и содержал редких хищных птиц. Всего у него обнаружили 35 особей, в том числе балобанов, сапсана и беркутов.

Дело рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды.

Как установил суд, в 2017 году мужчина создал Instagram-страницу tanat.falcons, где публиковал материалы о национальной охоте с ловчими птицами, их содержании, уходе и лечении.

С 2017 года по 5 февраля 2026 года он без необходимых разрешений приобрел у неустановленных лиц 35 хищных птиц.

Экспертиза установила, что среди них находились 31 балобан, один сапсан, два беркута и один ястреб-тетеревятник.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Прокурор просил назначить ему один год ограничения свободы и на три года запретить деятельность, связанную с редкими животными. Защита просила применить амнистию.

Суд учел признание вины, раскаяние и наличие у подсудимого четырех несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Мужчину признали виновным и назначили 1 год 6 месяцев ограничения свободы, а также на год запретили заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

Однако от основного наказания его освободили по амнистии в связи с принятием новой Конституции Казахстана.

Приговор пока не вступил в законную силу.