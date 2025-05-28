35-летняя казахстанка родила двенадцатого ребенка
В Шалкаре женщина стала мамой в 12-й раз.
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В Шалкарской районной больнице 35-летняя Айым С. родила своего 12-го ребенка — мальчика, которого родители назвали Мухаммед-Али. Счастливое событие произошло в канун Дня защиты детей, 27 мая маму с новорождённым выписали домой, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщила врач-неонатолог больницы Жанна Досова порталу Диапазон, у Айым 11-я беременность и 12-е роды — в связи с тем, что одна из беременностей закончилась рождением близнецов. Вес малыша составил 3400 граммов, рост — 55 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
"Состояние новорожденного и матери удовлетворительное, жалоб не поступало. Ребенка выписали с мамой на третьи сутки", – рассказала врач.
В честь рождения малыша и ко Дню защиты детей роддом преподнёс семье подарки.
Ранее мы писали о том, что жительница Кызылорды в 40 лет родила десятого ребёнка.
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