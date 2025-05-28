В Шалкарской районной больнице 35-летняя Айым С. родила своего 12-го ребенка — мальчика, которого родители назвали Мухаммед-Али. Счастливое событие произошло в канун Дня защиты детей, 27 мая маму с новорождённым выписали домой, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщила врач-неонатолог больницы Жанна Досова порталу Диапазон, у Айым 11-я беременность и 12-е роды — в связи с тем, что одна из беременностей закончилась рождением близнецов. Вес малыша составил 3400 граммов, рост — 55 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

"Состояние новорожденного и матери удовлетворительное, жалоб не поступало. Ребенка выписали с мамой на третьи сутки", – рассказала врач.

В честь рождения малыша и ко Дню защиты детей роддом преподнёс семье подарки.

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