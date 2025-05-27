В Кызылорде 40-летняя Ажаркуль Тулегенова родила десятого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе областного перинатального центра, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Многодетная мама в очередной раз доверила роды местным врачам — и всё прошло благополучно. Медики отмечают, что мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Старшему ребёнку Ажаркуль 16 лет, он поступил в колледж. Ещё пятеро детей — школьники, трое — дошкольного возраста. Теперь в семье ровное число мальчиков и девочек — по пять.

"Быть мамой — это большая радость и большая ответственность", — сказала Ажаркуль, поблагодарив врачей за профессионализм и заботу.

Ранее мы писали о том, что с начала 2025 года более 850 тысяч казахстанцев получили государственные пособия, предназначенные для многодетных семей и награжденных матерей.