35 миллионов тонн кормов заготовлено в Казахстане
Продолжается активная работа по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных.
Сегодня, 17:38
По информации местных исполнительных органов заготовлено 24,7 млн тонн сена (100,9% от плана), 1,8 млн тонн сенажа (108,6%), 2,7 млн. тонн концентрированных кормов (48,9%), 1,8 млн тонн силоса (88,0%), 3,7 млн тонн соломы (79,6%), передаёт BAQ.KZ.
Активная работа отмечена в Северо-Казахстанской области (125,2%), Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и г. Шымкент (100%), в Жетысу (104,5%)
Указанные объемы заготовленных кормов позволяют обеспечить полноценное кормление с получением плановых объемов продукции и приплода, а также сохранности поголовья в целом.
В целом обстановка по кормообеспеченности в республике стабильная.
