  • 9 Января, 18:20

3,5 млн тенге штрафов за ПДД: в Талдыкоргане полиция остановила злостного нарушителя

Сегодня, 18:10
МВД РК Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
Фото: МВД РК

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Подложные номера” сотрудниками роты патрульной полиции в Талдыкоргане был выявлен злостный нарушитель правил дорожного движения, передает BAQ.KZ.

- С использованием мобильного приложения “Коргау” полицейские остановили автомобиль Kia Sorento, за рулем которого находился 24-летний житель Ескелдинского района. В ходе проверки установлено, что в течение одного года на территории города Алматы, Алматинской области и области Жетысу в отношении данного транспортного средства были зафиксированы многочисленные нарушения ПДД. Общая сумма неоплаченных долгов составила 3 578 120 тенге,- сообщили в МВД РК.

Согласно требованиям законодательства, ответственность за нарушения правил дорожного движения несет владелец транспортного средства. Автомобиль водворен на специализированную стоянку города Талдыкорган.

     Полиция подчеркивает, что уклонение от уплаты административной задолженности, а также управление транспортным средством при наличии крупных долгов является грубым нарушением закона и влечет предусмотренные меры принуждения, включая ограничение права управления и эвакуацию автомобиля.

 

